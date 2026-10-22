Вышел трейлер 3-го сезона 'Колец власти': когда премьера (видео)

Продолжение популярного фэнтези можно будет посмотреть уже в ноябре 2026 года.

Стриминговый сервис Prime Video показал новый трейлер третьего сезона фэнтезийного сериала "Властелин колец: Кольца власти" (The Lord of the Rings: The Rings of Power).

Согласно официальному синопсису сезона, Саурон наконец-то появляется в своих легендарных доспехах, порабощая слуг Кольца и сея разрушение по всему Средиземью с помощью хитрости и силы. Тем временем Гэндальф предстает в образе того самого прославленного волшебника, а Галадриэль продолжает свой путь, превращаясь в мудрую и могущественную эльфийскую правительницу Лотлориэна.

Кроме того, зрители впервые увидят на экране ключевое событие, которое сформировало Средиземье и стало краеугольным камнем популярной культуры – создание Единого Кольца. Это становится кульминацией стремления Саурона к абсолютной власти, в ходе которого он сталкивается с сопротивлением эльфов, гномов и людей.

Видео дня

Премьера третьего сезона сериала запланирована на 11 ноября 2026 года. Он будет состоять из восьми эпизодов – все они будут показаны до конца месяца (первые четыре одновременно, а остальные по два раза в неделю).

"Властелин колец: Кольца власти" – что известно о сериале

"Кольца власти" сняты по мотивам произведений Джона Рональда Руэла Толкина о вымышленном Средиземье, а события здесь происходят за тысячи лет до основных трилогий "Властелин колец" и "Хоббит" (которые в свое время снимал Питер Джексон).

В частности, сериал рассказывает о Второй эпохе, когда Саурон вместе с эльфами создал кольца власти, а затем тайно выковал Единое Кольцо, чтобы скрытно управлять остальными.

Премьера сериала состоялась в сентябре 2022 года, а второй сезон стартовал в августе 2024 года. Проект вызвал неоднозначные отзывы: если критикам он в целом понравился, то многие зрители остались недовольны.

В настоящее время оценка сериала на IMDb составляет 6,8 из 10 баллов, тогда как на Rotten Tomatoes у него 84% одобрения от критиков против 48% от зрителей. Между тем, на Metacritic кинообозреватели оценили его в 70 из 100 баллов (соответствует характеристике "в целом положительные отзывы"), а широкая аудитория – всего в 3 из 10 баллов (соответствует характеристике "в целом отрицательные отзывы").

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