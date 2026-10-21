Во Франции над авианосцем 'Шарль де Голль' заметили чужие дроны

Инциденты с дронами в Европе продолжаются.

В начале октября над военными объектами во Франции пролетели неизвестные беспилотники. Как пишет Politico, в среду, 21 октября, об этом сообщило французское военно-морское ведомство.

С 5 по 16 октября во Франции проходили масштабные учения вооруженных сил. При этом "в бесполетной зоне, вблизи и над военными объектами, были обнаружены несанкционированные беспилотники", заявили в военно-морском флоте. Уточняется, что в координации с внутренними силами безопасности против беспилотников были активированы "запланированные меры безопасности".

Ранее местные СМИ сообщали, что беспилотники были замечены в районе Тулона. В этом городе на юго-востоке Франции расположена одна из крупнейших военно-морских баз страны, на которой базируется авианосец "Шарль де Голль", а также ударные подводные лодки.

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Беспилотники летали ночью над военно-морской базой, объектом Главного управления вооружений в Тулоне и 54-м артиллерийским полком в Йере. Военно-морской флот заявил, что важная инфраструктура не под угрозой. Военные учения под названием "Тифон " были направлены именно на отработку действий в случае обнаружения беспилотников.

Издание отметило, что европейские страны, включая Данию, Германию и Францию, все чаще замечают подозрительные беспилотники вблизи военных объектов и предприятий оборонной промышленности. Некоторые инциденты приписываются России, поскольку Москва усиливает свои гибридные атаки против европейских стран.

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Напомним, что 4 августа в аэропорту Лейпцига рядом с украинским самолетом "Антонов" обнаружили упавший беспилотник. Специалисты идентифицировали груз дрона как взрывчатку. Внутри пакета также находился детонатор. По данным экспертов, взрыва не произошло лишь из-за неисправности детонатора. Диверсию, вероятно, координировала непосредственно российская военная разведка.

Добавим, что в октябре в Польше прекратили расследование массированной атаки российских беспилотников, произошедшей в ночь на 10 сентября 2025 года. Расследование было прекращено из-за неустановления личности виновного. Большинство материалов дела, включая обоснование решения, засекречены.

При этом в Дании рассказали, что РФ меняет тактику. Заявляется, что Россия начала диверсионные операции против датских оборонных компаний, поставляющих продукцию в Украину.

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