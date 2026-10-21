В Сибири нашли неизвестное животное ледникового периода: что выяснили ученые

Популяция этого животного, вероятно, сократилась во время потепления около 120 тыс. лет назад. Животное окончательно исчезло позднее, но точное время вымирания пока неизвестно.

В Денисовой пещере на Алтае найдены останки ранее неизвестного крупного животного, которое жило в ледниковый период и было близким родственником современных яков.

Установить его существование удалось благодаря анализу древней ДНК, поскольку найденные кости оказались слишком фрагментарными для идентификации по внешним признакам, пишет Reuters. Отмечается, что новый вид получил предварительное обозначение "Як X". Его эволюционная линия отделилась от предков современных яков примерно 400 тыс. лет назад.

Исследователи изучили 20 фрагментов костей: 14 из Денисовой пещеры и еще шесть из других местонахождений в регионе. Возраст образцов охватывает значительный период – от 250–200 тыс. лет до примерно 27 тыс. лет.

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Несмотря на плохую сохранность останков, ученым удалось восстановить 20 древних геномов. Генетический анализ показал, что животное принадлежало к семейству полорогих, но не соответствовало ни одному из известных современных или вымерших видов.

"Як X" пока не получил официального научного названия. Исследователи объясняют это тем, что одних генетических данных недостаточно для формального описания нового вида.

С кем жил "Як X" в ледниковый период

По оценкам ученых, животное обитало в Сибири одновременно со степными зубрами, турами, шерстистыми мамонтами, шерстистыми носорогами и лошадьми. Среди крупных хищников того времени были пещерные гиены и бурые медведи.

Учитывая родство с современными яками, исследователи предположили, что "Як X" внешне мог больше напоминать яка, чем зубра. Современные яки отличаются мощным телосложением, рогами и длинной густой шерстью. Крупные самцы могут весить около тонны.

В ледниковую эпоху значительная часть Сибири представляла собой так называемую мамонтовую степь – обширную травянистую экосистему, где обитали многочисленные крупные млекопитающие.

Анализ древних геномов также позволил проследить изменения численности "Яка X". По данным исследователей, популяция, вероятно, сократилась во время потепления около 120 тыс. лет назад. Животное окончательно исчезло позднее, однако точное время вымирания пока неизвестно.

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