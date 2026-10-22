Археологи нашли статуи знаменитого царя: они могут привести к утраченному древнему храму

Прибывшие на место археологи продолжили раскопки и обнаружили каменные изваяния царя, правившего примерно с 1279 по 1213 год до н. э.

Один домовладелец в Египте, где обнаружили две монументальные статуи фараона Рамзеса II, решил обратиться к местным властям - и не зря: в ходе последовавших за этим раскопок, помимо гранитной глыбы, была найдена голова высотой около полутора метров, принадлежавшая колоссальной статуе фараона Рамсеса II. Об этом пишет Popular Mechanics.

Также была найдена верхняя часть еще одной статуи, на которой, по всей видимости, изображен тот же древнеегипетский правитель.

Как сообщило Министерство туризма и древностей Египта, археологи обнаружили все три находки в непосредственной близости друг от друга в деревне Бехебат-эль-Хиджара. Теперь специалисты ведомства задаются вопросом о том, что не наткнулись ли они на место, где когда-то стоял древний храм, посвященный Рамсесу II.

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Домовладелец наткнулся на гранитный блок, работая перед своим домом. Прибывшие на место археологи продолжили раскопки и обнаружили каменные изваяния царя, правившего примерно с 1279 по 1213 год до н. э.

Интересно, что голова фараона Рамсеса II сохранилась очень хорошо, хотя тело и основание статуи пока не найдены. На голове фараона - двойная корона, символизирующая его власть над объединенным Египтом (Верхним и Нижним). На тыльной стороне колонны, поддерживающей колоссальную статую, высечено имя "Хар Ка Нахт Мери Маат" - так называемое "имя Хора" (один из пяти официальных царских титулов). В переводе оно означает примерно следующее: "Могучий бык, возлюбленный истины".

Судя по размерам головы и фрагменту колонны, эксперты полагают, что первоначальная высота статуи достигала внушительных около 8,5 метров. В статье сказано:

"Хотя первая статуя, несомненно, изображает Рамсеса II, вторая находка - фрагмент статуи высотой около 2,4 метра - также может быть изображением этого фараона. Черты лица напоминают первую статую, а на голове фигуры - немес, традиционный полосатый царский головной убор (шлем), который носили фараоны. Впрочем, поскольку некоторые части статуи утрачены, точно идентифицировать ее сложнее".

Эксперты выдвигают гипотезу о существовании храма, посвященного Рамсесу II, поскольку найденный блок из розового гранита длиной около 1,2 метра служит еще одним свидетельством связи с этим правителем. На блоке высечены два официальных царских титула: "Царь Верхнего и Нижнего Египта" и "Сын Ра".

Отмечается, что для этой деревни археологические находки - не редкость: здесь уже были обнаружены остатки крупного храма, посвященного богине Исиде. Однако обнаружение сразу трех царских памятников, которые, по всей вероятности, имеют прямое отношение к Рамсесу II, вызвало у специалистов особый интерес.

Новости археологии

На стоянке неандертальцев в Испании были обнаружены следы почти 600 деревянных изделий. Это говорит о том, что представители этого вымершего вида людей владели навыками обработки дерева не хуже, чем искусством изготовления каменных орудий.

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