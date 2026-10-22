Лубинец заявил о системном кризисе в ТЦК: жалоб уже больше, чем за весь 2025 год

Омбудсмен назвал главные проблемы мобилизации и привел пример, как работники и руководство ТЦК избегают наказания за совершенные преступления.

С начала года в Офис омбудсмена поступило 6 тыс. обращений и жалоб на нарушения со стороны ТЦК и СП, а это уже превышает показатель за весь 2025 год.

Об этом в интервью РБК-Украина заявил уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец. Он пояснил, что еще с 2023 года пытался решить этот вопрос исключительно в закрытом режиме с Минобороны, Генштабом и командованием Сухопутных войск, но это не дало результата. Поэтому, как отметил омбудсмен, он был вынужден вынести решение этих вопросов в публичную плоскость.

"Меня критикуют за то, что я подыгрываю российской пропаганде. Но что делать, когда юридические письма и закрытые совещания не давали результата? Вы сами заставили меня выйти в публичную плоскость. Единственное, на что сейчас на 100% реагируют органы власти, – это публичная критика", – оправдался омбудсмен.

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По его словам, речь идет уже о системном кризисе, главной движущей силой которого является потеря доверия и коррупционные схемы:

"Это уже не проблема, это системный кризис и нарушение прав граждан Украины в отношении мобилизации".

По его мнению, решить эти два острых вопроса можно лишь с помощью тотальной прозрачности и неотвратимости наказания:

"Первое и главное – это тотальная видеофиксация. Каждый сотрудник ТЦК во время работы в группах оповещения должен быть с включенной бодикамерой, а все помещения центров комплектования должны быть оборудованы системой видеонаблюдения".

Он отметил, что если в случае конфликтной ситуации бодикамера выключена, то система должна априори действовать по презумпции вины сотрудника ТЦК. Кроме того, обязательным является участие офицеров Национальной полиции, которые должны реагировать на нарушения закона с обеих сторон.

Кроме того, должен быть запущен механизм неотвратимости наказания. Он обратил внимание на то, что в этом году уголовные производства наконец-то начали доходить до реальных судебных приговоров.

"По материалам Офиса омбудсмена уже проведены сотни обысков: в Одессе осудили девять сотрудников ТЦК, а в Закарпатье четверо сотрудников ожидают приговоров в СИЗО", – отметил он.

Лубинец подчеркнул, что необходимо искоренять и коррупционные схемы, которые сейчас пронизывают практически каждый этап мобилизации.

"…Система дошла до того, что детей просто продают военнообязанным. На этой неделе мы обнаружили в Закарпатье четверых детей из многодетной семьи: мать продала своих детей мужчине, не имеющему никакого отношения к этой семье. Он оформил себе статус многодетного отца, уехал за границу, а дети остались в Украине в ужасных условиях. На мой взгляд, этого в принципе не могло бы произойти, если бы мы не закрывали глаза на проблемные вопросы еще в 2023 году", – рассказал Лубинец.

Он подчеркнул, что главная цель этих изменений – восстановить ощущение равенства перед законом. Омбудсмен высказал мнение, что в стране, находящейся в состоянии войны, не может быть дискриминации по имущественному признаку, когда богатые откупаются, а те, у кого нет денег, идут воевать.

"Я приведу вам пример, считаю ли я это системным явлением. Единственное, что сразу скажу: это происходило еще при предыдущем руководстве Министерства обороны и командующего Сухопутными войсками. Но что касается Закарпатья – у нас появляются материалы о вероятных коррупционных деяниях предыдущего руководителя областного ТЦК и СП. Мы передаем эти материалы в правоохранительные органы. Служба безопасности Украины проводит обыски, находит крупные суммы в иностранной валюте прямо на рабочем месте. Что делают с этим человеком? Увольняют, все комментируют. Через два месяца человек возвращается на то же самое место с приставкой "тво". И 10 месяцев, каждые 30 дней, ей продлевают этот приставку "тво"! Все 10 месяцев я отправляю кучу запросов, дополнительных материалов и сведений о том, что там происходит в Закарпатье, – и никакой реакции. Скажите мне, это горизонтальная проблема или вертикальная? Я считаю, что здесь всё прозрачно, всё прямо на поверхности. И это не единичные случаи, это не только в Закарпатье", – рассказал уполномоченный.

Мобилизация в Украине

14 октября Лубинец рассказал, что в Украине появился новый вид правонарушений со стороны сотрудников ТЦК – они силой забирают мужчин из частных домовладений.

Как рассказал омбудсмен, это происходит следующим образом: представители ТЦК заходят в частные помещения, во дворы и "силой забирают владельцев-мужчин".

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