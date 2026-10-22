В Чернобыле значительно сократилось количество оленей: ученые объяснили, что происходит

Ученые бьют тревогу из-за распространения инвазивного растения.

В Чернобыльском радиационно-экологическом биосферном заповеднике зафиксировано снижение численности оленей – причиной может быть сокращение кормовой базы.

Об этом рассказали ученые заповедника. "Интенсивный гон оленей в Чернобыльском заповеднике в этом году несколько растянулся во времени. Самки вступали в охоту не так синхронно, как обычно. Сейчас гаремы уже полностью сформированы, поэтому можно подводить итоги сезона. И они очень неутешительны: оленей стало в полтора раза меньше", – говорится в сообщении.

По словам ученых, сокращение численности – не единственная тревожная тенденция. К проблеме распространения куничника, который изменяет привычный растительный покров, добавилась ещё одна угроза – золотушник. В частности, в западной части заповедника это растение буквально захватывает новые территории. Еще недавно золотушник произрастал преимущественно на обочинах дорог, но в 2026 году окончательно вырвался за их пределы и начал массово распространяться в дикой природе и на заброшенных полях.

Видео дня

Как объясняют исследователи, на первый взгляд – всё вокруг зелёное. Однако это не означает, что животным хватает пищи.

"Представьте себе просторы, заросшие высокой травой, где на самом деле становится всё меньше питательных растений, привычных для местных травоядных. Чужеродные виды вытесняют естественную растительность, изменяют видовой состав сообществ, а бывшие луга и перелоги постепенно превращаются в своеобразную зеленую пустыню – территорию, где много зелени, а полноценного корма становится все меньше", – рассказали в заповеднике.

Речь идет о том, что олени и впредь будут бегать по этим просторам. Издалека будет казаться, что вокруг достаточно растительности. В то же время за внешней зеленью может скрываться иная реальность.

"Найдётся ли здесь достаточно корма, чтобы прокормиться, пережить зиму и вырастить потомство? Для оленей это не второстепенная проблема. Это вопрос кормовой базы, выживания и будущего всей популяции...", – подчеркивают специалисты.

Другие новости о Чернобыльском заповеднике

Как писал УНИАН, в Чернобыльском радиационно-экологическом биосферном заповеднике значительно распространилось чужеродное растение, которое вместе с местным куничником может привести к опустошению уникальной зоны и масштабным пожарам. По словам специалиста Сергея Жилы, в 2026 году в западной части зоны отчуждения зафиксировано массовое распространение канадского золотушника, который считается успешным растением-захватчиком и трансформером. Оно способно изменять естественные растительные сообщества, влиять на видовой состав и структуру местообитаний, а также вызывать каскадные изменения в экосистемах. В заповеднике ситуация осложняется тем, что одновременно происходит стремительное разрастание агрессивного местного злака – куничника наземного.

Вас также могут заинтересовать новости: