Орнитологи отследили путь украинских аистов в Африке: что удалось узнать

Маршруты аистов по прозвищу Бой и Хартбит пролегают через разнообразные природные зоны Африки. Учёные назвали конечный пункт их перелёта.

Орнитологам удалось восстановить связь с двумя украинскими аистами – Боем и Хартбитом, которые мигрируют через Африку. Из-за вооруженного конфликта в Судане и поврежденной телекоммуникационной инфраструктуры GPS-трекеры птиц долгое время не передавали новые координаты.

Как говорится в сообщении Западноукраинского орнитологического общества на странице в соцсети, путешествие аистов продолжается, а их маршруты пролегают через Египет, Судан, Чад и Южный Судан.

Исследователи, отслеживающие перемещения птиц с помощью GPS-трекеров, пояснили, что отсутствие новых координат не обязательно означает неисправность оборудования или гибель птицы. В отдаленных районах Судана мобильная связь часто отсутствует, поэтому данные могут поступать с задержкой.

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Бой преодолел более 2000 км за 8 дней

Исследователи рассказали, что, согласно данным трекера, 3 сентября Бой вылетел с озера Насер в Египте на юг и пересек границу с Суданом.

В течение следующей недели аист двигался на юг, пересек Белый Нил южнее столицы Судана Хартума, а затем изменил направление на юго-западное – в сторону штата Восточный Дарфур.

Уже 11 сентября птица остановилась примерно в 120 км от границы с Южным Суданом. Таким образом, за 8 дней он преодолел более 2000 км.

В Восточном Дарфуре Бой задержался почти на месяц. С 12 по 20 сентября он находился в кустарниковой саванне к юго-востоку от городка Хайоба. Впоследствии переместился в район Шалаша, где оставался до середины октября.

17 октября аист пересек территорию штата Северный Кордофан и прибыл в Абьей – спорную приграничную территорию между Суданом и Южным Суданом.

По состоянию на 20 октября Бой продолжал двигаться на юго-восток, в направлении границы с Южным Суданом.

Хартбит пролетел из Чада в Южный Судан

Орнитологи рассказали, что Хартбит начал своё путешествие раньше Боя. 24 августа он вылетел с озера Насер в Египте, двигаясь на юго-запад вдоль Нила.

27 августа птица пересекла восточную границу Чада, а 30 августа остановилась в регионе Гера, в департаменте Мангальме. За неделю она преодолела около 1800 км.

В этом районе аист оставался до 10 октября, после чего отправился на восток. 12 октября он пересек границу Судана, пролетел через штат Южный Дарфур и продолжил миграцию.

15–18 октября маршрут Хартбита пролегал через Северный Кордофан и Абьей, аналогично пути Боя.

19 октября аист пересек границу и в настоящее время находится в Южном Судане.

За десять дней Хартбит преодолел более 1500 км, пролетев из Чада через Судан в Южный Судан.

Исследователи отметили, что дальше на юг расположены обширные водно-болотные угодья бассейна Белого Нила, в частности болота Судд – одни из крупнейших тропических водно-болотных угодий в мире. Такие территории имеют важное значение для птиц, поскольку обеспечивают их водой, кормом и местами для обитания.

Почему маршруты аистов важны для исследователей

"Пути Боя и Хартбита пролегают через разнообразные природные зоны Африки – от пустынных территорий вблизи озера Насер и полупустынь Сахеля до сухих саванн и заболоченных районов бассейна Нила", - написали исследователи.

Отслеживание с помощью GPS-трекеров позволяет исследователям выяснять, какие маршруты выбирают украинские аисты, где останавливаются во время миграции и какие природные территории используют для отдыха и поиска пищи.

Другие новости об аистах

Ранее УНИАН писал о том, что аисты свили гнездо на кузове автомобиля, установленном на столбе во дворе автосервиса.

Также сообщалось, что словацкий аист по кличке Макс первым из отслеживаемых аистов достиг Африки. Перелет протяженностью 3700 км занял у него 12 дней.

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