Под Москвой дроны 'разнесли' арсенал с 'Буками' и С-300: что известно (видео)

В Московской области подвергся нападению 75-й арсенал в Серпухове, где российские военные ремонтируют и хранят зенитные ракетные комплексы "Бук" и С-300В.

В ночь на 22 октября подразделения Сил обороны Украины с помощью дальнобойных средств нанесли удар по 75-му арсеналу в городе Серпухове Московской области. На предприятии российская армия ремонтирует и хранит зенитные ракетные комплексы, в частности "Бук" и С-300В.

Об атаке сообщил мониторинговый канал Exilenova+. По его данным, по территории военного объекта могли нанести удар ракетами или реактивными беспилотниками. Во время атаки в Серпухове объявили ракетную тревогу и зазвучали сирены.

Кроме того, в сети начали появляться видео последствий и момента атаки на объект. Очевидцы сообщали о мощной детонации.

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Что известно о 75-м арсенале

75-й арсенал входит в состав российского военно-промышленного комплекса. Предприятие специализируется на восстановлении, текущем ремонте и хранении систем противовоздушной обороны.

Согласно открытой информации государственной корпорации "Ростех", на мощностях предприятия ремонтировались зенитные ракетные комплексы "Бук-М1", "Бук-М2", а также системы С-300В.

OSINT-исследователи ранее отмечали, что 75-й арсенал является единственной обнаруженной ими базой хранения российских зенитных ракетных комплексов.

На данный момент степень разрушений на объекте и окончательные результаты попаданий не установлены.

Впрочем, накануне мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что с вечера 21 октября до ночи 22 октября в направлении российской столицы якобы летели сотни беспилотников. По его словам, в направлении Москвы направлялись 630 дронов, однако силы противовоздушной обороны якобы уничтожили большую часть целей на дальних подступах к городу.

Генеральный штаб ВСУ пока не комментировал поражение этого объекта.

РФ готовится к атакам – последние новости

Как сообщал УНИАН, Россия развернула 33 позиции ПВО вокруг особой экономической зоны "Алабуга" в Татарстане, где производятся беспилотники типов "Герань" и "Шахед".

Новый спутниковый снимок свидетельствует о том, что с весны 2026 года вокруг основной российской площадки по производству ударных дронов построили как несколько бетонных башен для систем ПВО, так и новые подиумы для "Панцирей" или "Торов".

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