В Японии змея сорвала рейс самолета: ее искали почти сутки

В Японии пришлось отменить авиарейс после того, как механик обнаружил 40-сантиметровую змею под ковриком в самолете. Рептилия оказалась неядовитой, но на её отлов ушло почти сутки.

В аэропорту японского города Фукуока в самолете обнаружили 40-сантиметровую змею. Из-за неожиданного пассажира рейс пришлось отменить, а на поимку рептилии ушло около суток.

Как сообщает The Independent, змею обнаружил механик авиакомпании Japan Air Commuter, входящей в группу Japan Airlines. Рептилия пряталась под ковриком самолета.

Инцидент произошел, когда воздушное судно готовили к вылету из Фукуоки. Рейс должен был вылететь в 12:50 по местному времени в префектуру Кагосима, однако после обнаружения змеи его отменили.

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Змею ловили почти сутки

По информации издания, рептилию идентифицировали как безобидную неядовитую змею длиной около 40 сантиметров. Ее удалось поймать примерно через 24 часа после обнаружения – это сделал специалист по контролю за дикой природой.

Самолет прибыл в Фукуоку из аэропорта Идзумо в префектуре Симанэ 19 октября. Авиакомпания предположила, что змея могла попасть внутрь из дикой природы, однако должна была установить, как именно это произошло.

В компании отметили, что ранее не сталкивались с подобными случаями.

"Насколько нам известно, ни разу не было случаев, когда змея попадала в салон", – заявили в авиакомпании. Там также принесли извинения пассажирам за неудобства.

Змеи уже срывали авиарейсы

Это не первый случай, когда рептилия оказывается на борту самолета. В 2019 году мужчина случайно перевез змею в сумке во время перелета из Флориды на Гавайи. Пассажир обнаружил ее только после прибытия в арендованное жилье на острове Мауи, когда рептилия выползла из его рюкзака. Змея была неядовитой и имела длину около 30 сантиметров.

В 2022 году самолет авиакомпании AirAsia пришлось перенаправить после того, как змею заметили непосредственно в салоне. На видео, опубликованном в соцсети X, была видна бледно-желтая рептилия, ползавшая по панели освещения над пассажирами.

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