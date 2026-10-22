Россия готовит газовое соглашение с Китаем: это вдвое увеличит поставки

Ожидается, что газопровод будет транспортировать до 50 млрд кубометров газа в год с месторождений в Западной Сибири.

Россия и Китай могут до конца года заключить коммерческое соглашение о поставках газа по газопроводу "Сила Байкала" (ранее – "Сила Сибири – 2"). Об этом сообщает Bloomberg.

"Мы ожидаем, что наши компании проведут коммерческие переговоры. Надеемся, что до конца года они достигнут необходимых договоренностей", – сообщил вице-премьер-министр РФ Александр Новак, имея в виду поставки газа по будущему маршруту.

Россия и Китай уже несколько лет пытаются договориться о строительстве газопровода, который более чем вдвое увеличит объемы российского экспорта газа в КНР. Камнем преткновения стали, в частности, вопросы ценообразования и гибкости объемов поставок.

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Российские чиновники, в частности президент Владимир Путин, неоднократно заявляли, что остальные разногласия можно быстро урегулировать.

Ожидается, что газопровод "Сила Байкала", который будет проходить через Монголию, будет транспортировать до 50 млрд кубометров газа в год с месторождений в Западной Сибири. Указанный объем эквивалентен более 10% нынешнего спроса Китая на газ.

После выхода газопровода на полную мощность объемы поставок природного газа "Газпромом" в Китай, по прогнозам, превысят 100 млрд кубометров в год. Для сравнения: в 2025 году этот показатель составлял почти 40 млрд кубометров.

В настоящее время Россия поставляет газ в Китай по трубопроводу "Сила Сибири", который уже работает. На начало 2027 года запланирован запуск "Дальневосточного" маршрута, который должен обеспечивать поставки в Китай до 12 млрд кубометров газа ежегодно.

Поставки российского газа в Китай – другие новости

Недавно стало известно, что скидка, которую Китай получает при закупке российского газа по трубопроводу "Сила Сибири", достигнет рекордного уровня.

В среднем по итогам года "Газпром" будет продавать газ Китаю по цене 247,9 доллара за тысячу кубометров. Для других покупателей на рынках дальнего зарубежья цена составит 562 доллара. Таким образом, китайская сторона будет получать газ со скидкой 315 долларов за тысячу кубометров, или 56%.

Ранее Bloomberg сообщал, что Россия рассчитывает как минимум до 2029 года продавать природный газ Китаю со значительной скидкой по сравнению с ценами на европейском рынке.

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