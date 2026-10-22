Цена российской нефти на 60% превысила ожидания Кремля, – Reuters

Рублевая цена российской нефти, используемая для расчета налогов, в этом месяце в среднем примерно на 60% превышает уровень, заложенный в федеральном бюджете РФ, что поддерживает госфинансы России, пишет Reuters.

Война на Ближнем Востоке и связанные с ней перебои в поставках удерживают мировые цены на нефть выше 100 долларов за баррель.

По подсчетам агентства, в первые три недели октября расчетная налоговая цена российской нефти в среднем составляла 8 699 рублей (103,4 доллара) за баррель. Это примерно на 11% больше, чем в сентябре.

Если цены на нефть и курс рубля останутся стабильными до конца месяца, то цена российской нефти для расчета налогов составит 8 387 рублей (100,2 доллара) за баррель. Это станет самым высоким показателем с марта 2022 года.

При расчете бюджетных доходов правительство России исходило из цены нефти 59 долларов за баррель и курса 92,2 рубля за доллар, что эквивалентно 5 440 рублям за баррель.

Как отмечает Reuters, Россия ожидает дефицит бюджета на уровне 3% ВВП в 2026 году. Это почти вдвое превышает первоначальную цель и больше, чем в прошлом году.

В текущем году правительство повысило налоги, чтобы профинансировать расходы на войну против Украины, и планировало сократить дефицит бюджета с 2,6% до 1,6% ВВП в 2025 году. Однако за январь-август дефицит уже достиг 2,5% ВВП.

Российская нефть – последние новости

19 октября сообщалось, что цены на нефть заметно снизились после того, как президент США Дональд Трамп отменил санкции и пошлины против России с целью увеличения экспорта российского топлива.

20 октября в Мичуринском районе Тамбовской области РФ, вблизи села Новоникольское, произошел пожар на территории линейной производственно-диспетчерской станции "Никольское", входящей в состав нефтепровода "Дружба". Станция "Никольское" является объектом нефтяной инфраструктуры России, входящим в систему "Транснефть – Дружба", принимает на хранение и распределение дизельное топливо, бензин, мазут и авиационный керосин.

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