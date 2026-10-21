'Обсуждения' продолжатся на техническом уровне: Уиткофф подвел итоги своих поездок

Он говорит, что переговорный процесс будет продолжаться.

Спецпосланник американского президента Стив Уиткофф анонсировал продолжение переговоров между Украиной, США и Россией. Об этом он написал в сети Х по итогам поездки в Россию на встречу с российским диктатором Владимиром Путиным.

Он отметил, что во время встречи с Путиным в Санкт-Петербурге удалось "развить успех", достигнутый накануне в Осло с президентом Украины. По его словам, с Путиным обсуждались "рамки мирного урегулирования".

"Обсуждения были конструктивными и будут продолжены в формате трехсторонних переговоров между США, Россией и Украиной на техническом уровне", – написал он, добавив, что "впереди ещё много важной работы" для прекращения войны и "достижения всеобъемлющего, прочного мира".

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Напомним, что 20 октября в Осло состоялась встреча президента Украины Владимира Зеленского с американской делегацией во главе с представителем Дональда Трампа Стивом Уиткоффом. К переговорам присоединились премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стёре и президент Финляндии Александр Стубб.

После этого Зеленский заявил, что ищутся решения для завершения этой войны. По его словам, Россия должна принять соответствующее решение и прекратить войну. В то же время, как он отметил, некоторые важные вопросы могут решать только лично лидеры государств, поэтому необходима трехсторонняя встреча.

По прогнозам аналитиков, Трамп хочет добиться от Украины и России готовности заключить мирное соглашение в декабре на саммите G20, который состоится в его гольф-клубе в Майами. И для этого он готов заставить Киев пойти на уступки.

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