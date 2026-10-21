Алкогольные фантазии: в ВСУ высмеяли фантастическую карту фронта от Герасимова

В ВСУ отмечают, что разница между реальной линией разграничения и той, о которой сообщает Герасимов, составляет сотни квадратных километров.

Фантастикой является заявление начальника Генштаба РФ Валерия Герасимова о захвате на Купянском направлении поселков Паламаровка и Ковалевка, а также о продвижении в сторону поселка Шевченково. Об этом говорится в сообщении в Telegram Группировки объединенных сил.

Отмечается, что карта американского Института изучения войны от 16 октября демонстрирует фактическую разницу между российскими заявлениями и реальностью, в частности, на Великобурлукском направлении. Говорится, что заявленная россиянами "зона контроля" более чем вдвое превышает реальную, что позволяет оценить российскую пропаганду в целом.

"Еще большей фантастикой, впрочем, является заявление генерала Герасимова о захвате на Купянском направлении поселков Паламаровка и Ковалевка, а также о продвижении в сторону поселка Шевченково.

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Поселок Шевченково на эту карту просто не поместился. Он находится в 30 километрах к западу по прямой от ближайших российских позиций", – говорится в сообщении.

В УОС пошутили, что в зоне их ответственности существуют две линии разграничения – реальная и фантастическая, зафиксированная в докладах Генштаба РФ.

"Разница между ними составляет сотни квадратных километров. Мы не можем помешать россиянам перемещаться по фантастическим линиям, но с сохранением реальных линий на земле Силы обороны сейчас справляются эффективно", – говорится в сообщении.

При этом подчеркивается, что всё, о чём недавно доложил кремлёвскому руководителю начальник Генштаба РФ Герасимов, можно объяснить лишь следующими факторами:

желанием ввести в заблуждение собственное руководство;

желанием сформировать позицию для дипломатических переговоров, чтобы включить в перечень требований откровенно фантастические прихоти;

тяжелой алкогольной или наркотической интоксикацией;

сочетанием вышеперечисленных факторов.

Ситуация на фронте

Как сообщал УНИАН, 18 октября президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул, что наши воины освободили с начала осени больше территории, чем россиянам удалось захватить.

Он подчеркнул, реагируя на недавнее заявление российского диктатора Владимира Путина о захвате Доброполья, что такие населенные пункты, как Доброполье, Константиновка, Алексеево-Дружковка, Орехов, Новопавловка, Новоандреевка и Великомихайловка, находятся под контролем Украины.

Зеленский сказал, что Украина продолжает оказывать давление на фронте, при этом уничтожая россиян "в 20 километрах от Запорожья, а не в пяти, как кто-то там, в России, фантазирует Путину",

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