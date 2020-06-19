Украина опустилась на четвертое место среди экспортеров курятины в ЕС

Украина сократила экспорт курятины на четверть, а в рейтинг экспортеров вошла Великобритания, покинувшая ЕС.

Украина в первом квартале 2020 года опустилась на четвертое место со стабильного третьего в рейтинге экспортеров курятины в Евросоюз.

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Об этом свидетельствует отчет Европейской комиссии.

За отчетный период Украина экспортировала 23,46 миллиона тонн мяса птицы, что на 25,5% меньше по сравнению с первым кварталом прошлого года, когда было экспортировано 31,5 миллиона тонн. Украина также сократила импорт курятины из ЕС на 36,6% - до 26,5 миллиона тонн (с более чем 41,8 миллиона тонн в 2019 году).

Крупнейшим экспортером курятины в ЕС за отчетный период была Великобритания, которая официально вышла из Евросоюза 31 января текущего года. Британия экспортировала 62,9 миллиона тонн мяса птицы, что на 27% меньше, чем в первом квартале 2019 года.

Второе место по объему экспорта курятины в ЕС заняла Бразилия (57,79 миллиона тонн), третье - Таиланд (40,79 миллиона тонн).

Как сообщал УНИАН, по данным Государственной таможенной службы, Украина за пять месяцев 2020 года сократила экспорт курятины до 223,5 миллиона долларов, что на 27% меньше, чем в январе-мае прошлого года.

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