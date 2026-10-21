Россия атаковала Киев баллистикой: есть попадания

По состоянию на 23:30 количество пострадавших выросло до 5 человек.

Вечером 21 октября в украинской столице раздались взрывы, перед этим было предупреждение о запусках баллистических ракет в направлении столицы. Об этом сообщили Воздушные силы и мэр города Виталий Кличко.

Обновлено 23:50. По состоянию на 23:30 количество пострадавших выросло до 5 человек. Всем оказывается необходимая медицинская помощь.

Как сообщили в Киевской ОВА, по предварительным данным, в Днепровском районе в результате вражеского удара повреждены частные жилые дома.

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"Кроме того, в другом месте Днепровского района повреждена АЗС. По предварительной информации, есть пострадавшие", - добавили там.

По словам Кличко, в Днепровском районе произошло попадание в здание СТО, а также в частный жилой дом: на данный момент известно о двух пострадавших в результате вражеской атаки.

"В том же районе обломки попали ещё в один частный жилой дом. Под завалами могут находиться люди. В другом месте в Днепровском районе обломки упали возле АЗС", - отметил мэр.

По данным наблюдателей, в общей сложности было применено примерно 12 баллистических ракет, преимущественно С-400.

Удары РФ по Украине

20 октября российские войска неоднократно атаковали гипермаркет "Эпицентр" в Ровенской области. В результате ударов возник масштабный пожар, к ликвидации которого привлекли десятки спасателей.

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