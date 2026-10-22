В Киеве транспортный коллапс: движение по Южному мосту перекрыто, на дорогах гигантские пробки

Ситуацию осложняют ограничения движения на "зеленой" линии метро и перекрытие Южного моста.

Из-за повреждений инфраструктуры в результате российской атаки в Киеве возник транспортный коллапс с огромными пробками и длинными очередями на остановках. Об этом сообщает "КИЕВ24".

Пробки образовались на дорогах, ведущих на правый берег столицы. Возле станции метро "Осокорки" собрались большие очереди пассажиров, ожидающих автобусы. Ситуацию осложняют ограничения движения на "зеленой" ветке метро и перекрытие Южного моста.

После ночной атаки в столице стремительно выросли цены на такси – стоимость поездки через весь город может достигать сейчас 1000 гривен.

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По информации КГГА, чтобы компенсировать транспортные ограничения и облегчить перевозку пассажиров, столичные власти увеличили количество автобусов на маршрутах № 22 и № 91.

На 22-й маршрут вывели 12 автобусов вместо привычных десяти, пять из которых курсируют по сокращенному маршруту – от улицы Тростянецкой до станции метро "Лыбедская". На маршруте № 91 количество автобусов увеличили с трёх до пяти.

Дополнено. Как сообщил начальник Департамента патрульной полиции Алексей Белошицкий, движение по Южному мосту временно перекрыто в обоих направлениях по соображениям безопасности. Ранее ограничение действовало только в направлении с правого на левый берег столицы.

Ночная атака на Киев – главное

Новая российская атака на Киев началась 21 октября. Поздно вечером в столице раздались взрывы, перед этим Воздушные силы предупреждали об угрозе удара баллистическими ракетами.

Утром 22 октября сообщалось, что в результате ночной атаки на Киев пострадали как минимум 15 человек, в том числе двое 15-летних подростков. Восемь раненых госпитализировали в городские больницы, где они остаются на стационарном лечении.

В результате атаки в Киеве повреждена инфраструктура метро на Южном мосту, здание станции скорой помощи и шесть автомобилей медиков.

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