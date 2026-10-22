23 конгрессмена США обратились к Трампу ради Украины: The Hills раскрыло детали письма

В США набирает обороты лоббистская кампания по возвращению Трампа на сторону Украины.

Двухпартийная группа почти из двух десятков членов Палаты представителей обратилась к президенту США Дональду Трампу с призывом попросить Илона Маска дать Украине доступ к спутниковой системе Starlink. Это нужно, чтобы Украина могла охотиться за пусковыми установками ракет на территории России.

Среди тех, кто подписал это письмо – семь республиканцев из Палаты представителей и 16 демократов, пишет The Hill. Это расширило коалицию республиканцев, которые пытаются вернуть Трампа на сторону Украины. Ведь он резко качнулся в сторону поддержки кремлевского диктатора Владимира Путина.

"Всего одним телефонным звонком вы могли бы одновременно спасти жизни – и дать Путину больше стимулов для переговоров", – написали законодатели.

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По их словам, если Украина не может надежно перехватывать российские "стрелы" – она должна иметь возможность стрелять в самого "лучника". Система Starlink от компании Маска SpaceX могла бы в этом помочь.

В чем суть этого письма

Среди подписавших республиканцев – непоколебимые сторонники Украины: конгрессмены Джо Уилсон, Брайан Фицпатрик и Дон Бэкон. А также Карлос Хименес, Джефф Херд, Энди Харрис и Макс Миллер – последний представляет округ с большой украинской общиной.

"Господин президент, у нас у всех одна цель – положить конец войне в Украине и той опустошающей потере жизней, которую она принесла, – написали законодатели в письме. – К сожалению, Путин в настоящее время не намерен останавливать это кровопролитие".

СМИ пишет, что это письмо подкрепляет лоббистскую кампанию в Сенате – ее возглавляет сенатор-республиканец от Миссисипи Роджер Уикер. Он председательствует в Комитете по вооруженным силам – и на прошлой неделе возглавил делегацию Конгресса в Украину.

Украинский лидер Владимир Зеленский также настаивал на том, чтобы США активнее помогали Украине в поражении российских пусковых установок ракет. "Господин президент [Трамп], как вы знаете, Киев уже просил Маска сделать для него исключение из этого ограничения. Но только вы можете довести этот вопрос до конца", – написали законодатели.

Это двухпартийное письмо появилось на фоне того, как все больше республиканцев выражают возмущение сбоями в Украине в работе Starlink – и его военной версии Starshield. Эти сбои помешали работе противовоздушной обороны и наступательным операциям.

Другие новости о реакции в США на ситуацию со Starshield

Ранее УНИАН сообщал, что республиканцы в Конгрессе США пытаются защитить Украину от Трампа. Такие реакции отражают скрытую тревогу республиканцев по поводу администрации, которая в значительной степени игнорировала вопросы Украины и внешней политики в целом, а также отсутствие скоординированного ответа со стороны законодательной ветви власти.

Кроме того, мы также рассказывали, что сенаторы требуют привлечь к ответственности тех, кто блокировал доступ к Starlink в Украине. Однако администрация Трампа и Илон Маск до сих пор давали путанные, неполные и порой противоречивые ответы.

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