Уиткофф и Кушнер упрекали Зеленского из-за его резких комментариев в адрес Трампа, - NYT

По данным газеты, во время переговоров Зеленский иногда возражал американским представителям, когда те выражали недовольство некоторыми его высказываниями.

Спецпосланники президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф и Джаред Кушнер на переговорах в Осло "упрекали" украинского лидера Владимира Зеленского за его резкие комментарии в адрес Дональда Трампа. Об этом пишет The New York Times.

По словам источника, американцы сообщили Зеленскому, что "его поведение привело президента США в ярость".

По данным газеты, во время переговоров Зеленский иногда возражал американским представителям, когда те выражали недовольство некоторыми его высказываниями.

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"Я никогда такого не говорил", - настаивал Зеленский в один из моментов разговора.

Однако, по данным NYT, украинский лидер "понял" послание американской стороны.

"Зеленский был одним из немногих, кто временами открыто бросал Трампу вызов. Однако ему приходится тщательно рассчитывать, насколько далеко он может зайти, поскольку его страна по-прежнему зависит от Соединённых Штатов в вопросе собственного выживания, защищаясь от российского вторжения", - сказано в материале.

Отмечается, что дипломатия, основанная на принципе "одностороннего движения", оказалась эффективной для Трампа в том смысле, что его воинственность заставляет многих мировых лидеров опасаться идти ему навстречу из-за боязни негативной реакции или даже в зависимости от его настроения.

"Трамп требует уважения, редко проявляя его на деле, за исключением тех, кто подчиняется его желаниям, или тех, чьей поддержкой он пытается заручиться, в частности, автократов, таких как президент Путин, Си Цзиньпин и, Ким Чен Ын", - пишет издание.

Переговоры по Украине

Ранее сообщалось, что среди европейских правительств растет понимание того, что вскоре им, возможно, придется выдвинуть кандидатуру для ведения прямых переговоров с российским лидером Владимиром Путиным о мирном урегулировании ситуации в Украине.

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