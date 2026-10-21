Трамп считает, что Украина намеренно атакует российские НПЗ, чтобы нанести ущерб республиканцам, - The Atlantic

При этом президент оставил без внимания атаки Москвы на украинскую электроэнергетическую инфраструктуру.

Президент США Дональд Трамп потребовал "энергетического перемирия" между Украиной и Россией. Как пишет The Atlantic, ранее в этом месяце он даже объявил о его заключении, хотя на деле ничего подобного не произошло.

Отмечается, что при этом весь свой гнев он направил исключительно на удары Украины по российским нефтеперерабатывающим заводам.

"Он возлагает на эти атаки ответственность за рост цен на энергоносители, игнорируя при этом истинную причину: способность Ирана бросить вызов Соединенным Штатам и перекрыть Ормузский пролив", - пишет издание.

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Как сообщили The Atlantic три человека из его окружения, Трамп убедил себя в том, что удары Украины по НПЗ отчасти преследуют цель подорвать шансы республиканцев на предстоящих в следующем месяце выборах - а значит, и шансы его самого.

При этом президент оставил без внимания атаки Москвы на украинскую электроэнергетическую инфраструктуру. Более того, вчера - спустя всего несколько часов после того, как в результате удара беспилотника по общественному парку погибли шесть человек, включая двоих детей, - он преуменьшил значение российских ударов по украинским городам, заявив, что Россия, мол, "не так уж много делает".

По мнению журналистов, давление может усилиться.

"Помощники Трампа пригрозили прекратить поставки оружия, если Киев не перестанет наносить удары по российским предприятиям по производству дизельного топлива. На этой неделе администрация задержала одобрение передачи ракет, необходимых Украине для обороны. На прошлой неделе украинская сторона заявила, что перестала получать своевременные предупреждения о готовящихся атаках, а также лишилась полноценного доступа к спутниковой сети Starshield", - сказано в статье.

Утверждается, что некоторые представители окружения Трампа предлагают пойти еще дальше - прекратить обмен разведывательными данными с Украиной.

"Особое расположение Трампа к Путину прослеживается уже на протяжении десяти лет, однако нынешний виток угодничества создал для республиканцев дополнительные трудности в преддверии выборов. В редком проявлении несогласия некоторые члены партии выступили с осуждением решений президента - в частности, его попыток ослабить действие закона о санкциях против России, который он сам подписал всего месяц назад в память об инициаторе этого документа, покойном сенаторе Линдси Грэме" - пишет издание.

По их словам, стремительное предательство наследия Грэма стало ударом для некоторых его коллег по Сенату: помощники республиканцев рассказали , что внезапная кончина Грэма в июле лишила Украину её самого ярого защитника в ближайшем окружении Трампа, и что никто так и не занял освободившееся место.

Заявления Трампа

Ранее сообщалось, что Трамп добивается готовности от Украины и России заключить мирное соглашение в декабре на саммите G20, который пройдет в его гольф-клубе в Майами. Для этого он готов принудить Киев к уступкам.

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