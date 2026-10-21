Россия поддержала встречу в трехстороннем формате для мирных переговоров, - Зеленский

Он подчеркнул, что для приближения мира стороны должны договориться о встрече лидеров США, РФ и Украины.

Украина получила от США информацию о том, что РФ поддерживает трехстороннюю встречу с представителями Вашингтона и Киева на техническом уровне для проведения мирных переговоров. Об этом в беседе с журналистами рассказал президент Владимир Зеленский.

"Американская сторона предлагает сделать это как можно скорее, мы поддерживаем эту инициативу. Я не знаю окончательных дат этой встречи. Повестка дня - положить конец войне, приблизить мир и подготовить все для встречи на уровне лидеров", - рассказал украинский лидер.

Он добавил, что украинские переговорщики будут общаться с представителями США и РФ, чтобы приблизить окончание войны. По словам президента, эта встреча должна состояться не позднее начала ноября.

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"Мы будем поддерживать предложения как о прекращении огня, так и о завершении войны, о перемирии в энергетической сфере, о любых гуманитарных инициативах, о возвращении пленных. Главная инициатива всех этих переговоров и главный позитивный сигнал - это встретиться как можно скорее и начать работать", - добавил Зеленский.

Он подчеркнул, что для приближения мира стороны должны договориться о встрече лидеров США, РФ и Украины. Также президент подчеркнул, что на этой встрече должна быть представлена и Европа. Президент отметил:

"Это для нас важно, потому что повестка дня любых договоренностей будет касаться и гарантий безопасности, и плана восстановления нашего государства после окончания войны, и других вопросов, связанных с США, окончанием войны России против Украины и европейской поддержкой. То есть все эти вопросы мы обсуждали с партнерами".

Мирные переговоры: что известно

Ранее помощник Путина Юрий Ушаков заявлял, что на трехсторонние переговоры РФ может отправить военных, а также помощника кремлевского диктатора Владимира Мединского. В Кремле также сообщили, что встреча может состояться в Абу-Даби.

Спецпосланник американского президента Стив Виткофф, подводя итоги переговоров, отметил, что на встрече с Путиным США удалось "развить успех", достигнутый накануне в Осло с президентом Украины. Он также заявил, что обсудил с Путиным "рамки мирного урегулирования".

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