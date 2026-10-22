Уничтожение 'Герани-5': в ВСУ показали запуск ракеты с истребителя Су-27 (видео)

Для уничтожения БПЛА пилот применил ракету класса "воздух-воздух".

Летчик 39-й бригады тактической авиации Воздушных Сил ВСУ перехватил и уничтожил российский ударный беспилотник "Герань-5". Об этом сообщили в 39-й бригаде тактической авиации имени Героя Украины Александра Довгача Воздушных Сил ВСУ. Также обнародовали видео запуска ракеты с борта истребителя Су-27 и поражения вражеской цели.

В сообщении говорится, что для уничтожения цели пилот применил ракету класса "воздух-воздух".

"Герань-5" – российский реактивный ударный беспилотник, который противник впервые применил против Украины в начале 2026 года. По данным, его боевая часть весит около 90 кг, а расчетная дальность полета достигает 950 км. Высокая скорость делает перехват такого беспилотника более сложной задачей", – отмечают в бригаде.

Также отмечается, что на выполнение боевых задач влияют погодные условия и ограниченное количество необходимых ракет и боеприпасов, но украинские воины используют каждую возможность для уничтожения вражеских воздушных целей.

Работа авиации – последние новости

Как сообщал УНИАН, Воздушные силы Украины показали, как украинский летчик на истребителе уничтожает российский дрон "Герань".

Командование Воздушных сил ВСУ продемонстрировало видео сбивания, отметив, что это меткая работа Denfix – летчика бригады тактической авиации Воздушного командования "Запад".

Вас также могут заинтересовать новости: