В Киеве изменили движение метро после атаки: какие станции работают и где добавили автобусы

Из-за повреждений инфраструктуры на Южном мосту поезда "зеленой" линии метро курсируют только на двух участках.

В Киеве из-за повреждения инфраструктуры метрополитена на Южном мосту временно ограничили движение поездов на "зеленой" линии. Для перевозки пассажиров также увеличивают количество автобусов на маршрутах № 22 и № 91.

После ночного массированного обстрела столицы поезда Сирецко-Печерской линии временно курсируют на двух участках: между станциями "Сирец" – "Выдубичи" и "Осокорки" – "Красный хутор".

Как сообщили в Киевском метрополитене, на Южном мосту имеются повреждения, в частности части инфраструктуры метро.

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Движение поездов будет обеспечиваться имеющимся подвижным составом, который остался на ночь в туннелях. Из-за этого интервалы между поездами могут увеличиться. О возобновлении обычного режима работы метрополитена сообщат дополнительно.

В связи с временными изменениями в работе "зеленой" линии метро в Киеве усиливают автобусные маршруты № 22 и № 91, сообщили в Киевской городской государственной администрации.

Изменения предусматривают:

- Маршрут № 22: количество автобусов увеличат с 10 до 12. Из них пять будут курсировать по сокращенному маршруту – от улицы Тростянецкой до станции метро "Лыбидская".

- Маршрут № 91: количество автобусов увеличат с трех до пяти.

Эти меры должны помочь снизить нагрузку на наземный транспорт во время временных ограничений в работе метро.

Пассажирам рекомендуется учитывать изменения при планировании поездок и следить за сообщениями о возобновлении движения.

Атака на Киев – что известно

Напомним, ночью по столице был нанесен массированный удар. В результате обстрела пострадали не менее 15 человек, среди них – двое 15-летних детей. Восемь раненых находятся в стационарах городских больниц.

Повреждена часть инфраструктуры метрополитена на Южном мосту. Из-за вражеской атаки движение транспорта по Южному мосту ограничено в направлении с правого берега на левый.

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