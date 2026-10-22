Скрытые отпечатки на терракотовой армии раскрыли тайну, которой 2200 лет

Учёные по-новому взглянули на технологию изготовления знаменитых глиняных солдатов императора, стремившегося к бессмертию.

Исследование отпечатков пальцев, оставленных на фигурах знаменитой терракотовой армии в Китае, показало, что к их изготовлению причастны не только взрослые мужчины, но и женщины, и дети. Об этом пишет Popular Mechanics со ссылкой на исследование, опубликованное в Journal of Cultural Heritage.

Терракотовая армия была создана более 2200 лет назад для усыпальницы императора Цинь Шихуанди. Комплекс насчитывает около 8000 фигур воинов в натуральную величину, 130 колесниц, запряженных 520 лошадьми, а также еще 150 кавалерийских лошадей. Из-за масштабности проекта исследователи давно пытались выяснить, как была организована работа над ним.

Как сообщает издание, археолог Сяоси Ли из Музея мавзолея императора Цинь Шихуанди вместе с коллегами решил исследовать отпечатки пальцев, оставленные на глиняных фигурах. Учёные сфотографировали и с помощью цифровых технологий улучшили качество изображений, отобрав 79 чётких отпечатков с 36 статуй.

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Анализ расстояния между папиллярными линиями помог оценить возраст и пол людей, работавших с глиной. В итоге выяснилось, что лишь 45 % отпечатков могли принадлежать взрослым мужчинам. Примерно 33% отнесли к взрослым женщинам, а ещё 22% – к детям в возрасте до 15 лет.

"Эти результаты ставят под сомнение давнее предположение о том, что производство терракотовой армии опиралось исключительно на труд взрослых мужчин, и предоставляют первые количественные биологические доказательства существования разнородной рабочей силы, в которую входили женщины и дети", – заявил Ли.

Дети, вероятно, могли быть учениками мастеров, осваивавшими ремесло. В пользу этого свидетельствуют древние юридические документы династии Цинь, описывающие продолжительность обучения ремесленников.

В то же время авторы исследования предупреждают, что проанализировали лишь небольшую часть статуй, поэтому полученные пропорции не обязательно отражают состав всех работников. Несмотря на это, по мнению Ли, работа открывает новые возможности для изучения организации ремесленного труда в древнем Китае.

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