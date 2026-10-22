Зачем кладут лавровый лист за входную дверь: что означает этот старинный обычай

Входная дверь символизирует границу между домашним пространством и внешним миром.

Сушеный лавровый лист опытные хозяйки кладут за входной дверью для защиты жилища от негативного влияния, привлечения удачи и финансового благополучия.

Обычай уходит корнями в древние традиции, пишет Protv. Отмечается, что входная дверь символизирует границу между домашним пространством и внешним миром. Поэтому некоторые люди считают, что именно возле нее следует размещать предметы, которым приписывают защитные свойства.

Лавровый лист в этом случае выступает символом благополучия и спокойствия. Таким образом, он может олицетворять защиту семьи от негативных влияний, финансовую стабильность и успех в делах.

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Куда класть лавровый лист и почему выбирают сушеный

Опытные хозяйки помещают сушеный лавровый лист за входной дверью – возле дверного косяка или в углу у входа. Некоторые предпочитают оставлять его в небольшом мешочке, чтобы он не бросался в глаза.

Единого правила относительно места размещения или количества листьев не существует. Обычно используют один или несколько листьев.

Сушеный лавр выбирают прежде всего из практических соображений: он дольше сохраняется, не требует особого ухода и обычно есть на кухне. Некоторые люди заменяют лист, если он ломается или теряет свой первоначальный вид. Такой жест символически связывают с обновлением намерений и началом нового этапа.

При этом никаких обязательных сроков замены лаврового листа не существует – все зависит от личных предпочтений.

Другие новости о пользе лаврового листа

Ранее УНИАН писал, что Благодаря своему запаху лавровые листья могут отпугивать некоторых насекомых, поэтому опытные хозяйки кладут их около окон, дверей и в других местах, через которые вредители могут проникнуть в дом.

Также УНИАН рассказывал о том, зачем опрыскивать входную дверь уксусом.

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