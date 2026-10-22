РФ массированно ударила по Киеву баллистикой: повреждены медучреждение и 'зеленая ветка' метро

В результате ночного обстрела Киева в ночь на 22 октября пострадали по меньшей мере 15 человек, среди них – двое 15-летних детей. Восемь раненых находятся в стационарах городских больниц.
В столице повреждена инфраструктура метрополитена на Южном мосту, здание станции скорой помощи и шесть автомобилей медиков, сообщил мэр Виталий Кличко.
По его данным, в Печерском районе в результате обстрела повреждено здание станции скорой помощи. Также повреждения получили шесть автомобилей экстренной медицинской помощи. Среди медицинских работников пострадавших нет.
Кроме того, повреждена часть инфраструктуры метрополитена на Южном мосту. Из-за вражеской атаки движение транспорта по Южному мосту ограничили в направлении с правого берега на левый. В Киевской городской военной администрации призвали водителей учитывать эти ограничения при планировании маршрутов.
В Святошинском районе столицы в результате атаки загорелось здание ресторана.
По сообщениям мониторинговых каналов, во время атаки на Киев могло быть применено около 30 ракет.
Атака на Киев – последние новости
Как сообщал УНИАН, россияне начали атаковать столицу с вечера. Поздно вечером 21 октября в Киеве раздались взрывы, перед этим было предупреждение о пусках в направлении столицы баллистических ракет.
По состоянию на 23:30 число пострадавших возросло до 5 человек. Всем оказана необходимая медицинская помощь.