РФ массированно ударила по Киеву баллистикой: повреждены медучреждение и 'зеленая ветка' метро

В столице повреждена инфраструктура метрополитена на Южном мосту и здание станции скорой помощи.

В результате ночного обстрела Киева в ночь на 22 октября пострадали по меньшей мере 15 человек, среди них – двое 15-летних детей. Восемь раненых находятся в стационарах городских больниц.

В столице повреждена инфраструктура метрополитена на Южном мосту, здание станции скорой помощи и шесть автомобилей медиков, сообщил мэр Виталий Кличко.

По его данным, в Печерском районе в результате обстрела повреждено здание станции скорой помощи. Также повреждения получили шесть автомобилей экстренной медицинской помощи. Среди медицинских работников пострадавших нет.

Видео дня

Кроме того, повреждена часть инфраструктуры метрополитена на Южном мосту. Из-за вражеской атаки движение транспорта по Южному мосту ограничили в направлении с правого берега на левый. В Киевской городской военной администрации призвали водителей учитывать эти ограничения при планировании маршрутов.

В Святошинском районе столицы в результате атаки загорелось здание ресторана.

По сообщениям мониторинговых каналов, во время атаки на Киев могло быть применено около 30 ракет.

Атака на Киев – последние новости

Как сообщал УНИАН, россияне начали атаковать столицу с вечера. Поздно вечером 21 октября в Киеве раздались взрывы, перед этим было предупреждение о пусках в направлении столицы баллистических ракет.

По состоянию на 23:30 число пострадавших возросло до 5 человек. Всем оказана необходимая медицинская помощь.

Вас также могут заинтересовать новости: