Протестующие открыли огонь в сторону машины, где находился Сакен Битаев.

Режиссера, оператора и основателя проекта Salamalec sound, продвигавшего рэп на казахском языке Сакена Битаева убили во время протестов в Казахстане.

Об этом сообщил его друг и журналист Данияр Адилбеков.

Читайте такжеЖесткие столкновения в Казахстане: в МВД отчитались об убитых и задержанныхПо словам Адилбекова, Битаев с друзьями сидел в машине и разговаривал, когда неизвестные лица пытались захватить автомобиль.

"Пацаны дали по газам, а мародеры начали стрелять в след уезжающей машине. Одна пуля пробила Сакену легкое и Сакена больше нет с нами", - рассказал Адилбеков.

Битаев был оператором и режиссером, занимался проектом Salamalec sound по продвижению хип-хоп исполнителей Казахстана.

"Отец казахского хип-хопа. Нет ни одного рэпера в Казахстане, кто не знает Salamalec sound - его детище", - отметил Адилбеков.

Из-за нехватки полицейских родные до сих пор не могут забрать тело погибшего, сообщил Адилбеков.

Напомним, Касым-Жомарт Токаев, президент Казахстана, где продолжаются протесты, дал приказ открывать огонь на поражение без предупреждения.

"Газовые" протесты в Казахстане - что известно

С начала 2022-го года по всему Казахстану начались массовые волнения, спровоцированные ростом цен на топливо. Старт дал город Жанаозен, известный по событиям 2011 года, когда полиция открыла огонь в сторону протестующих. Сначала мирные демонстрации с экономическими требованиями постепенно переросли в жесткие противостояния с представителями власти, а социальные вопросы сменились требованиями политических перемен.

В ночь с 4 на 5 января протест радикализировался и привел к столкновениям, погромам магазинов и банков, захвату и разрушению государственных учреждений - были сожжены мэрия Алматы и бывшая резиденция президента страны, - а также стрельбой в силовиков из отобранного во время протестов табельного оружия.

В ответ на действия улицы, президент Казахстана Токаев отправил в отставку правительство, снял с должности председателя Совета безопасности своего предшественника Нурсултана Назарбаева (который бессменно занимал пост с 1991-го года) и пообещал удовлетворить часть требований активистов. После радикализации протестного движения Токаев объявил, что будет действовать жестко, ввел режим чрезвычайной ситуации по всей стране, а после призвал на помощь союзников по ОДКБ.

6 января Организация Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) направила контингент в Казахстан. Передовые подразделения российских военных уже приступили к выполнению задач в этой стране. Парламенты Кыргызстана и Таджикистана также согласовали направление своих военных в страну.

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