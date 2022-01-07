Токаев просил помощи "в наведении порядка" в стране в связи с массовыми акциями протеста.

Депутаты обеих палат таджикского парламенту дали согласие на направление военных в Казахстан.

Об этом сообщает официальное государственное информационное агентство Таджикистана "Ховар".

Читайте такжеПрезидент Казахстана дал приказ открывать огонь на поражение без предупреждения (видео)В пятницу, 7 января, состоялось совместное заседание обеих палат парламента Таджикистана.

"На совместном заседании был рассмотрен только один вопрос, и дано согласие на использование Вооруженных сил Республики Таджикистан за пределами страны для выполнения международных обязательств Республики Таджикистан", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее парламент Кыргызстана со второй попытки дал свое согласие на отправку военнослужащих в Казахстан по линии Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). В Бишкеке люди выступили против такого решения, собравшись на акцию протеста с антироссийскими плакатами.

"Газовые" протесты в Казахстане - что известно

С начала 2022-го года по всему Казахстану начались массовые волнения, спровоцированные ростом цен на топливо. Старт дал город Жанаозен, известный по событиям 2011 года, когда полиция открыла огонь в сторону протестующих. Сначала мирные демонстрации с экономическими требованиями постепенно переросли в жесткие противостояния с представителями власти, а социальные вопросы сменились требованиями политических перемен.

В ночь с 4 на 5 января протест радикализировался и привел к столкновениям, погромам магазинов и банков, захвату и разрушению государственных учреждений - были сожжены мэрия Алматы и бывшая резиденция президента страны, - а также стрельбой в силовиков из отобранной во время протестов табельного оружия.

В ответ на действия улицы, президент Казахстана Токаев отправил в отставку правительство, снял с должности председателя Совета безопасности своего предшественника Нурсултана Назарбаева (который бессменно занимал пост с 1991-го года) и пообещал удовлетворить часть требований активистов. После радикализации протестного движения Токаев объявил, что будет действовать жестко, ввел режим чрезвычайной ситуации по всей стране, а после призвал на помощь союзников по ОДКБ.

6 января Организация Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) направила контингент в Казахстан. Передовые подразделения российских военных уже приступили к выполнению задач в этой стране. Также в состав ОДКБ входят Армения, Кыргызстан, Таджикистан, Беларусь и Казахстан.

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