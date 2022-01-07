Президент благодарен тем, кто "сохранял спокойствие" во время протестов.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев анонсировал снятие режима чрезвычайного положения в "спокойных" регионах.

Об этом сообщает государственный телеканал "Хабар 24".

Читайте такжеПрезидент Казахстана дал приказ открывать огонь на поражение без предупреждения (видео)Токаев утверждает, что все требования протестующих, которые были выражены в "мирной форме" были услышаны.

"В результате переговоров достигнут компромисс, выработаны решения по острым социально-экономическим проблемам", - утверждает он.

Президент страны поблагодарил граждан, которые "сохраняли спокойствие, прилагали усилия для обеспечения стабильности" несмотря на "провокации и деструктивные призывы".

"Поэтому в регионах, где сохранена стабильная ситуация, мы поэтапно снимем режим чрезвычайного положения", - заверил Токаев.

Напомним, чрезвычайное положение сначала было введено в столице страны Нур-Султане, городе Алматы, Алматинской и Мангистауской областях. Впоследствии режим ЧП ввели во всей стране - до 19 января.

По состоянию на 7 января "контртеррористическая" операция продолжается в Алматы, в городе слышны выстрелы.

"Газовые" протесты в Казахстане - что известно

С начала 2022-го года по всему Казахстану начались массовые волнения, спровоцированные ростом цен на топливо. Старт дал город Жанаозен, известный по событиям 2011 года, когда полиция открыла огонь в сторону протестующих. Сначала мирные демонстрации с экономическими требованиями постепенно переросли в жесткие противостояния с представителями власти, а социальные вопросы сменились требованиями политических перемен.

В ночь с 4 на 5 января протест радикализировался и привел к столкновениям, погромам магазинов и банков, захвату и разрушению государственных учреждений - были сожжены мэрия Алматы и бывшая резиденция президента страны, - а также стрельбой в силовиков из отобранной во время протестов табельного оружия.

В ответ на действия улицы, президент Казахстана Токаев отправил в отставку правительство, снял с должности председателя Совета безопасности своего предшественника Нурсултана Назарбаева (который бессменно занимал пост с 1991-го года) и пообещал удовлетворить часть требований активистов. После радикализации протестного движения Токаев объявил, что будет действовать жестко, ввел режим чрезвычайной ситуации по всей стране, а после призвал на помощь союзников по ОДКБ.

6 января Организация Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) направила контингент в Казахстан. Передовые подразделения российских военных уже приступили к выполнению задач в этой стране. Парламенты Кыргызстана и Таджикистана также согласовали направление своих военных в страну.

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