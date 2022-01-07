В Бишкеке люди выступили против такого решения, собравшись на акцию протеста с антироссийскими плакатами.

Парламент Кыргызстана со второй попытки дал свое согласие на отправку военнослужащих в Казахстан по линии Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ).

Об этом сообщает Telegram-канал Orda.

Как передает 24.kg со ссылкой на главу Государственного комитета национальной безопасности Камчыбека Ташиева, Кыргызстан намерен направить в Казахстан 150 военнослужащих.

"Из нашей страны туда направим 150 человек личного состава, 8 единиц бронетехники, 11 автомобилей", – заявил он.

В столице Кыргызстана Бишкеке люди выступили против такого решения, собравшись на акцию протеста. Митингующие держали в руках плакаты с надписями: "ОДКБ – это фейк, ОДКБ – это Россия. Россия – агрессор. Руки прочь от Казахстана!".

Напомним, 6 января власти Кыргызстана отказались задействовать свои войска против протестующих в Казахстане.

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В Казахстане с 2 января проходят акции протеста. Люди вышли на улицы городов из-за повышения цен на сжиженный газ. Граждане требуют отставки президента, правительства и выступают против коррупции. Во время акций правоохранители применяют силу к протестующим, задержаны сотни людей.

В связи с акциями протеста президент страны Касым-Жомарт Токаев принял отставку правительства. Временное исполнение обязанностей премьер-министра он решил передать Алихану Смаилову.

Нурсултан Назарбаев покинул пост председателя Совета безопасности Казахстана. Совет безопасности возглавил Токаев.

Президент Казахстана обратился за помощью к главам государств Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Войска РФ, Армении, Беларуси, Кыргызстана и Таджикистана направлены в Казахстан на ограниченный период времени для "стабилизации и нормализации обстановки".

МИД Украины из-за акций протеста советует украинцам воздержаться от посещения Казахстана.

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