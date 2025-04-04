Эту карту могут приобрести богачи, желающие проживать в США, или получить гражданство в перспективе.

Президент США Дональд Трамп впервые публично продемонстрировал так называемую "золотую карту".

Как заявил Трамп во время общения с журналистами на борту Air Force One, "золотая карта" дает право на постоянное проживание в США и возможность получить гражданство. Впрочем, ее получение обойдется претендентам в кругленькую сумму - $5 млн.

Американский президент анонсировал, что запуск "золотой карты" ожидается менее чем через 2 недели. Он продемонстрировал журналистам карту с собственным фото.

"За 5 миллионов долларов она может стать вашей... Вероятно, она выйдет менее чем через 2 недели. Очень захватывающе, правда?" - сказал Трамп.

"Золотая карта" в США - что известно

Ранее Трамп объявил о введении "золотых карточек" для богатых иностранцев, которые дадут право жить и работать в Соединенных Штатах. Такую карточку можно будет купить за 5 миллионов долларов.

По словам министра торговли Говарда Лутника, эта карта заменит государственную программу виз для иммигрантов-инвесторов EB-5.

Трамп предположил, что будет продано миллионы таких карточек. Также он подчеркнул, что, "с юридической точки зрения, это абсолютно законно".

На вопрос, будет ли он рассматривать продажу карточек российским олигархам, Трамп ответил: "Да, возможно. Я знаю некоторых российских олигархов, которые очень приятные люди".

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