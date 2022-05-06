Ельченко говорит, что ядерную бомбу сегодня можно разработать онлайн.

Ядерный шантаж Кремля может привести к тому, что даже "безъядерные" страны начнут разработки ядерного оружия онлайн.

Такое мнение высказал дипломат Владимир Ельченко, пишет сайт "Сегодня".

Он напомнил, что в мире существуют пороговые страны, отказавшиеся от ядерного оружия - Египет, Таиланд, Бразилия, Аргентина, а также пять безъядерных зон. Впрочем, допускает он, все эти страны могут приступить к своим разработкам, сегодня для этого достаточно гаджета и программы по виртуальному моделированию.

"Сегодня можно разработать ядерную бомбу в компьютере без проведения испытаний", - говорит дипломат.

По его словам, неприменение ядерного оружия может гарантировать только его полное уничтожение. Такой вариант он называет утопией. Вторым способом отказа человечества от ядерного оружия Ельченко видит изобретение еще более мощной альтернативы.

"Я не знаю, что можно обсуждать на международной обзорной конференции по ядерной безопасности, ведь ситуация в мире радикально изменилась. Если мы говорили о будапештском меморандуме в контексте Украины, сегодня ни одна страна никаким ядерным гарантиям не поверит, после раздававшегося из Москвы", - сказал он.

"Ядерные" угрозы России

Ранее Лавров косвенно намекнул, что в будущем его государство может применить против Украины ядерное оружие. Позже он снова не исключил такую возможность, однако в МИД РФ заявили, что ядерное оружие против использовать не будут.

До этого президент Владимир Зеленский предупредил, что миру надо готовиться к ядерному удару агрессора. В свою очередь советник главы Офиса президента Алексей Арестович предостерег руководство РФ от ядерных ударов по территории Украины.

В Госдепартаменте США пригрозили Кремлю последствиями в случае ядерного удара по Украине.