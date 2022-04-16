Советник главы Офиса президента Алексей Арестович предостерег руководство РФ от ядерных ударов по территории Украины.
Соответствующее заявление Арестович дал в комментарии Марку Фейгину.
"Мы только больше озвереем, сразу гарантирую. Никто не просядет, наоборот, озвереем, поймем, что все сантименты будут отброшены в стиле "не все русские такие", "есть Кремль - а есть россияне" - эта риторика уже не поможет", - считает Арестович, комментирую возможность нанесения ядерного удара со стороны РФ.
Экспер уверен - в таком случае может начаться резня". "Нас не остановишь", - добавляет он.
"Тогда практически гарантированно война перебрасывается на территорию России, потому что никого из наших тогда будет не остановить, даже центральное командование не сможет это остановить. Это резкая эскалация с нашей стороны, а оно им надо?", - отмечает Арестович.
Напомним, также Арестович объяснил, какие военные задачи выполнял затопленный крейсер "Москва".