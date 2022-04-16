В противном случае, отмечает эксперт, "практически гарантированно" война может переброситься на территорию России.

Советник главы Офиса президента Алексей Арестович предостерег руководство РФ от ядерных ударов по территории Украины.

Соответствующее заявление Арестович дал в комментарии Марку Фейгину.

"Мы только больше озвереем, сразу гарантирую. Никто не просядет, наоборот, озвереем, поймем, что все сантименты будут отброшены в стиле "не все русские такие", "есть Кремль - а есть россияне" - эта риторика уже не поможет", - считает Арестович, комментирую возможность нанесения ядерного удара со стороны РФ.

Экспер уверен - в таком случае может начаться резня". "Нас не остановишь", - добавляет он.

"Тогда практически гарантированно война перебрасывается на территорию России, потому что никого из наших тогда будет не остановить, даже центральное командование не сможет это остановить. Это резкая эскалация с нашей стороны, а оно им надо?", - отмечает Арестович.

Напомним, также Арестович объяснил, какие военные задачи выполнял затопленный крейсер "Москва".

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