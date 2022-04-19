Формулировка комментария министра дает понять, что такой вариант не исключается.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров косвенно намекнул, что в будущем его государство может применить против Украины ядерное оружие. Судя по формулировке комментария МИД, такой вариант рассматривается.

Соответствующее заявление Лавров сделал в свежем интервью порталу India Today.

Журналист задала министру вопрос касательно применения ядерного оружия против Украины. На это МИД ответил: "На этой стадии мы рассматриваем опцию обычных вооружений". Комментарий Лаврова означает, что в будущем РФ может выбрать другой сценарий.

Часть российских СМИ подали цитату министра иначе. Они написали, что Лавров сказал: "Только обычное вооружение". Однако издание "РИА Новости", которое транслировало интервью в прямом эфире, привело именно вышеупомянутое высказывание МИД.

Напомним, на прошлой неделе президент Украины Владимир Зеленский призвал мир готовиться к ядерному удару, который может совершить Россия. Но по мнению военного эксперта Олега Жданова, РФ нет смысла применять тактическое ядерное оружие, ведь оно не изменит ситуацию на фронте.

Война Российской Федерации против Украины

24 февраля РФ вторглась в независимую Украину и устроила в стране настоящий коллапс. Оккупанты не только захватывают военные части, аэропорты и прочие стратегические объекты, но и стреляют по мирным жителям и многоэтажках городов.

27 февраля 2022 года появилась информация о том, что Беларусь может объявить войну Украине. Официальных подтверждений вторжения ее армии на нашу территорию пока нет.

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