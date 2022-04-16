Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал возможность использования Россией химической или ядерного оружия.

Об этом он сказал в интервью украинским журналистам.

"Та или иная страна говорит: если будет применение (ядерного оружия), то мы тогда введем что-то. Вот если будет идти Россия, то мы тогда. Я считаю, что это большая провокация. Не надо ждать от России, когда она будет использовать ядерное оружие, миру надо готовиться к этому. Готовиться по-разному, не только антидоты или бомбоубежища. С ними надо говорить, подписывать бумагу, зажать их так, чтобы у них не было даже мысли об этом. Они могут использовать любое оружие, я уверен в этом, и верить им нельзя... Относительно химического оружия, работаем над этим вопросом", - рассказал президент.