Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал возможность использования Россией химической или ядерного оружия.
Об этом он сказал в интервью украинским журналистам.
"Та или иная страна говорит: если будет применение (ядерного оружия), то мы тогда введем что-то. Вот если будет идти Россия, то мы тогда. Я считаю, что это большая провокация. Не надо ждать от России, когда она будет использовать ядерное оружие, миру надо готовиться к этому. Готовиться по-разному, не только антидоты или бомбоубежища. С ними надо говорить, подписывать бумагу, зажать их так, чтобы у них не было даже мысли об этом. Они могут использовать любое оружие, я уверен в этом, и верить им нельзя... Относительно химического оружия, работаем над этим вопросом", - рассказал президент.
Может ли Россия использовать ядерное оружие
Как сообщал УНИАН, ранее советник главы Министерства внутренних дел Украины Вадим Денисенко заявил, что вероятность применения Российской Федерацией ядерного оружия против Украины сверхнизкая.
При этом эксперт по реформированию правоохранительных органов Украинского Института будущего Иван Ступак рассказал, что нельзя исключать применение тактического ядерного оружия в отдельном городе Украины.