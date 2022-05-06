В МИД России заявил, что в ядерной войне не может быть победителей.

В Российской Федерации исключают возможность применение ядерного оружия против Украины. Москва остается привержена принципу, что в ядерной войне не может быть победителей.

Об этом брифинг заявил заместитель директора Департамента информации и печати МИД России Алексей Зайцев.

"Нам приходится быть готовыми к любому развитию событий и в медиаполе, и непосредственно на земле. Нам неоднократно приходилось опровергать инсинуации о возможном применении со стороны России в ходе специальной военной операции в Украине ядерного оружия. Это намеренная ложь", - говорится в сообщении.

При этом он заявил, что Москва твердо придерживается принципа, что в ядерной войне не может быть победителей, поэтому она не должна быть развязана.

Как ранее сообщал УНИАН, в конце апреля глава МИД России Сергей Лавров заявил, что риски ядерной войны "реальные" и "весьма существенные". Позже Лавров сказал, что Россия "никому не угрожает ядерной войной" и не считает, что Россия находится в состоянии войны с НАТО, но чувствует, что "НАТО считает, что ведет войну с Россией".

При этом американский конгрессмен-республиканец Адам Кинзингер сообщил о том, что внес в Палату представителей США проект резолюции, который "позволит использование вооруженных сил США для защиты территориальной целостности Украины в случае, если Владимир Путин прибегнет к эскалации неоправданной войны против наших демократических союзников".

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