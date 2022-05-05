Глава российского МИД не стал исключать применение РФ ядерного оружия.

Российский министр иностранных дел Сергей Лавров снова высказался о возможном применении ядерного оружия, не став исключать такую возможность.

Как передает сайт Guildhall, об этом он заявил во время неформального общения с представителями дипломатического корпуса стран СНГ.

По данным журналистов, Лавров на этой встрече назвал оккупацию Украины "геополитической целью РФ".

"Украина - это известная затея, еще Бжезинский сказал, что Россия без Украины это так, а с Украиной - это великая держава. Конечно, мы не можем допустить, чтобы делалось это, чтобы войны, боевые действия избегались ценой постоянных и постоянных геополитических уступок", - заявил Лавров.

В ответ на процитированный вопрос о возможности применения РФ ядерного оружия, Лавров не исключил ее в дальнейшем. Он уточнил, что обычным вооружением Россия воюет только на данном этапе.

"Мы ведем нашу операцию обычными вооружениями. На данном этапе обычными вооружениями. За правду матку", - саркастично заявил глава МИД страны-агрессора.

"Ядерные" угрозы Росии

Ранее Лавров косвенно намекнул, что в будущем его государство может применить против Украины ядерное оружие.

До этого президент Владимир Зеленский предупредил, что миру надо готовиться к ядерному удару агрессора. В свою очередь советник главы Офиса президента Алексей Арестович предостерег руководство РФ от ядерных ударов по территории Украины.

В Госдепартаменте США пригрозили Кремлю последствиями в случае ядерного удара по Украине.