Москва не планирует в этом году отправлять в окруженный город официальную делегацию.

Страна-агрессор неожиданно отказалась от парада 9 мая в окруженном оккупантами Мариуполе. В Кремле заявили, что причины такого решения "понятны".

Об этом заявил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков, информирует ТАСС.

По его словам, в Мариуполе состоится "широкое празднование" Дня Победы, но это в этом году, а когда наступит время.

"В этом году (проведение парада в Мариуполе - УНИАН), конечно же, невозможно по понятным причинам", – сказал Песков.

В то же время пресс-секретарь Путина добавил, что в украинском Мариуполе, вероятно, "немало россиян будет 9 мая".

"Но о какой-то официальной делегации мне неизвестно", - сказал представитель Кремля.

Напомним, несколько дней назад мужчинам в фильтрационных лагерях вокруг Мариуполя объявили, что их переоденут в военную форму и привлекут к параду в честь 9 мая в качестве пленных солдат. Такую информацию оказал советник городского головы Петр Андрющенко. Путин также стремится захватить несколько украинских воинов, которые обороняют "Азовсталь", чтобы использовать их во время парада. Об этом сообщил боец "Азова" в интервью немецкой газете BILD.

В ОП "парад" украинских пленных, который планирует провести Россия в Мариуполе на 9 мая, назвали "демонстративной насмешкой над Женевской конвенцией". В 2014 году РФ организовала аналогичный "спектакль" в Донецке, а теперь собирается повторить свое военное преступление.

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