Речь идет об оперативной группе (ОГРО), базирующейся в Приднестровье.

После пяти месяцев полномасштабного военного вторжения России в Украину министерство иностранных дел Молдовы не разрешило въезд на территорию своей страны российским военным.

Об этом, как сообщает "Европейская правда", заявил спикер МИД Молдовы Даниэль Воде.

"Ротация военнослужащих в составе российского миротворческого контингента осуществляется по механизму, созданному во избежание рисков и обеспечения скоординированного перемещения личного состава контингента", – отметил он.

Речь идет об оперативной группе (ОГРО), базирующейся в Приднестровье.

"На территорию Молдовы не были допущены офицеры так называемой оперативной группировки российских войск – незаконного формирования на территории нашей страны, которая нарушает статус нейтралитета… В этом контексте министерство иностранных дел и по вопросам европейской интеграции повторяет позицию властей Молдовы относительно необходимости безоговорочного возобновления процесса вывода российских войск и складов боеприпасов из нашей страны", – отметил спикер ведомства.

Война в Украине и ситуация в Молдове:

14 апреля 2022 года власти Молдовы обвинили российскую армию в попытке вербовки молдавских граждан. Заявление прозвучало через несколько дней после того, как британская военная разведка сообщила, что Москва пыталась пополнить свои силы в Украине, вербуя людей в Приднестровье.

22 апреля 2022 года в РФ заявили, что во время "второго этапа" войны российская армия планирует установить полный контроль над Донбассом, который позволит создать сухопутный коридор в Крым, и контроль над югом Украины, который даст "ВС РФ еще один выход в Приднестровье, где отмечают факты притеснения русскоязычного населения".

25 апреля спецслужбы РФ организовали провокацию со взрывами в столице непризнанной "Приднестровской Молдавской Республики".

26 апреля власти Молдовы заявили о том, что не будут блокировать Приднестровье и выступает за мирное урегулирование ситуации. По словам президента Майи Санду, эскалация в Приднестровье вызвана "провоенными" силами внутри региона, заинтересованными в дестабилизации безопасности. "Это делает регион уязвимым и создает риски для Молдовы. Осуждаем любые провокации и попытки вовлечь Молдову в действия, которые могут поставить под угрозу мир в стране", - заявила она.

Вместе с тем никаких переговоров с российским президентом Владимиром Путиным Санду проводить не планирует.

26 апреля 2022 года стало известно о том, что войска Российской Федерации готовятся осуществить ракетный удар по приднестровскому региону и обвинить в этом Украину.

27 апреля 2022 года президент Молдовы Майя Санду признала, что Молдова не имеет боеспособной армии. Глава государства подчеркнула, что Молдова должна приложить все усилия для создания профессиональной и современной армии.

27 июня 2022 года Санду заявила, что пока не видит неизбежных угроз для Украины со стороны Приднестровья, где находятся российские войска.

В тот же день, 27 июня, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что возможная атака со стороны Приднестровья, на территории которого находятся российские военные, будет пощечиной, на которую Украина ответит ударом.

14 июля 2022 года Санду заявила о том, что в случае нападения России, ее стране придется воевать мотыгами против самолетов.

14 июля президент Молдовы Майя Санду заявила о том, что Молдове нужно готовиться к режиму экономии энергоресурсов этой зимой.

Вас также могут заинтересовать новости: