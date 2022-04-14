Ранее стало известно, что Москва пыталась пополнить свои силы в Украине, вербуя людей в Приднестровье.

Молдова заявила, что Россия занимается вербовкой молдавских граждан.

Об этом сообщает агентство Reuters.

Так, власти Молдовы обвинили российскую армию в попытке вербовки молдавских граждан.

"Такие действия не способствуют миру для всех нас, наших сограждан, для наших семей. Такие вещи очень опасны, и их необходимо остановить", — заявил министр иностранных дел Молдовы Нику Попеску.

Он не сообщил подробностей, но сказал, что представители МИД Молдовы регулярно встречаются с послом России и что позиция Молдовы по этому вопросу предельно ясна.

Заявление прозвучало спустя несколько дней после того, как британская военная разведка сообщила, что Москва пыталась пополнить свои силы в Украине, вербуя людей в Приднестровье.

Также заместитель министра обороны Украины Анна Маляр заявила, что Россия собирает войска в нескольких районах, включая Приднестровье, для дальнейшей эскалации в Украине.

В прошлом месяце Молдова заявила, что следит за ситуацией в Приднестровье, где базируются примерно 1500 российских военнослужащих, но не заметила существенных изменений с тех пор, как 24 февраля началось вторжение России в Украину.

В Приднестровье отрицали, что Россия ведет какие-либо военные приготовления на этой территории.

Как сообщал УНИАН, 2 апреля в Генштабе ВСУ заявили, что российские войска в Приднестровье (оккупированная россиянами территория Молдовы) проводят передислокацию, что в будущем может представлять угрозу Украине.

В Генштабе ВСУ не исключали использования территории Приднестровья для поддержки наступления на Южнобугском направлении.

Кроме того, в Приднестровье лиц, имеющих российское гражданство, агитируют участвовать в боевых действиях в Украине.

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