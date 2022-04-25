Взрывы в "ПМР" устроили российские спецслужбы / фото соцсети

В Тирасполе (непризнанное Приднестровье) прогремели взрывы. Украинская разведка опубликовала документ, свидетельствующий о причастности российских спецслужб к их организации.

Об этом сообщает Главное управление разведки Минобороны Украины.

Взрывы в столице непризнанной "Приднестровской Молдавской республики" ("ПМР") 25 апреля около 17:45. Они состоялись в помещении, где расположены офисы "Министерства государственной безопасности" и филиала российской "Федеральной службы безопасности".

В результате инцидента здание повреждено, окна выбиты. На улице рядом с помещением лежат предметы. Предположительно использованы РПГ-22 и РПГ-27.

К взрывам готовились заранее / фото соцсети

Украинская разведка отмечает, что для руководства "ПМР" это событие не стало неожиданностью. 22 апреля секретарь Госкомиссии по ликвидации чрезвычайных ситуаций" "ПМР" Вадим Шмаленко обратился с письмом к председателю Каменского района Владимира Бычкова. В нем говорилось о срочной (до 16.00 того же дня) подготовке сведений о наличии и месте расположения "защищенного пункта управления гражданской обороны города". С указанием:

  • наименования объекта;
  • адреса размещения;
  • типа защитного сооружения.

В случае отсутствия такого пункта, его распорядились немедленно создать.

"То есть, еще за три дня до инцидента, руководители "ПМР" уже готовились к его проведению и позаботились об обустройстве защищенного и комфортного бункера. Очевидно, что этот случай - одно из ряда провокационных мероприятий, организованных ФСБ для нагнетания панических и антиукраинских настроений. По замыслу авторов, они должны оправдать войну на территории Украины, или привлечь "ПМР" к боевым действиям. Или в качестве территории с определенным мобилизационным резервом, или же как территорию, с которой российские войска могут проводить атаки на украинскую территорию", - отмечает разведка.

Напомним, что 22 апреля заместитель командующего войсками Центрального военного округа РФ, генерал-майор Рустам Миннекаев озвучил планы по непризнанной "ПМР". Он заявил, что российская армия имеет задачу "установления полного контроля над Донбассом и Южной Украиной". После этого оккупанты должны пробить коридор к непризнанной "ПМР", где "отмечаются факты притеснений русскоязычного населения".

По информации разведки, ФСБ продолжит серию провокационных терактов на территории "ПМР".

Документ "ПМР " / фото ГУР МО

Кстати, что касается отстрелянных тубусов гранатометов, обнаруженных на месте взрывов, пользователи сети опознали в них "упаковку" от РПГ-27 "Таволга".

РПГ на месте происшествия / фото соцсети

Такие гранатометы есть на вооружении России, Приднестровья, Иордании и государства Габон, сообщает волонтерский Telegram-канал Inform Napalm. В Украине таких нет и не было никогда.

Пост Inform Napalm / скриншот

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