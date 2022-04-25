Руководители "ПМР" готовились к взрыву и позаботились об обустройстве защищенного и комфортного бункера.

В Тирасполе (непризнанное Приднестровье) прогремели взрывы. Украинская разведка опубликовала документ, свидетельствующий о причастности российских спецслужб к их организации.

Об этом сообщает Главное управление разведки Минобороны Украины.

Взрывы в столице непризнанной "Приднестровской Молдавской республики" ("ПМР") 25 апреля около 17:45. Они состоялись в помещении, где расположены офисы "Министерства государственной безопасности" и филиала российской "Федеральной службы безопасности".

В результате инцидента здание повреждено, окна выбиты. На улице рядом с помещением лежат предметы. Предположительно использованы РПГ-22 и РПГ-27.

Украинская разведка отмечает, что для руководства "ПМР" это событие не стало неожиданностью. 22 апреля секретарь Госкомиссии по ликвидации чрезвычайных ситуаций" "ПМР" Вадим Шмаленко обратился с письмом к председателю Каменского района Владимира Бычкова. В нем говорилось о срочной (до 16.00 того же дня) подготовке сведений о наличии и месте расположения "защищенного пункта управления гражданской обороны города". С указанием:

наименования объекта;

адреса размещения;

типа защитного сооружения.

В случае отсутствия такого пункта, его распорядились немедленно создать.

"То есть, еще за три дня до инцидента, руководители "ПМР" уже готовились к его проведению и позаботились об обустройстве защищенного и комфортного бункера. Очевидно, что этот случай - одно из ряда провокационных мероприятий, организованных ФСБ для нагнетания панических и антиукраинских настроений. По замыслу авторов, они должны оправдать войну на территории Украины, или привлечь "ПМР" к боевым действиям. Или в качестве территории с определенным мобилизационным резервом, или же как территорию, с которой российские войска могут проводить атаки на украинскую территорию", - отмечает разведка.

Напомним, что 22 апреля заместитель командующего войсками Центрального военного округа РФ, генерал-майор Рустам Миннекаев озвучил планы по непризнанной "ПМР". Он заявил, что российская армия имеет задачу "установления полного контроля над Донбассом и Южной Украиной". После этого оккупанты должны пробить коридор к непризнанной "ПМР", где "отмечаются факты притеснений русскоязычного населения".

По информации разведки, ФСБ продолжит серию провокационных терактов на территории "ПМР".

Кстати, что касается отстрелянных тубусов гранатометов, обнаруженных на месте взрывов, пользователи сети опознали в них "упаковку" от РПГ-27 "Таволга".

Такие гранатометы есть на вооружении России, Приднестровья, Иордании и государства Габон, сообщает волонтерский Telegram-канал Inform Napalm. В Украине таких нет и не было никогда.

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