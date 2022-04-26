Молдова повышает уровень готовности и усиливает безопасность государственных учреждений.

Эскалация в Приднестровье происходит от "провоенных" сил внутри региона, заинтересованных в дестабилизации безопасности.

Об этом на брифинге по результатам заседания Совбеза заявила президент Молдовы Майя Санду, пишет TV8VD.

"Наш анализ говорит о том, что есть напряженность между разными силами внутри Приднестровья, заинтересованными в дестабилизации ситуации. Это делает регион уязвимым и создает риски для Молдовы. Осуждаем любые провокации и попытки вовлечь Молдову в действия, которые могут поставить под угрозу мир в стране", - цитирует слова президента NewsMaker.

Власти Молдовы не будут блокировать Приднестровье, а выступают за мирное урегулирование ситуации. Вместе с тем никаких переговоров с Путиным Санду проводить не планирует.

Молдова повышает уровень готовности и усиливает безопасность государственных учреждений.

Взрывы в Приднестровье: что известно

25 апреля днем произошли взрывы в здании "министерства госбезопасности" в Тирасполе, а на следующий день взорвали башню телетранслятора.

Украинская разведка опубликовала документ, свидетельствующий о причастности российских спецслужб к организации взрывов в Тирасполе.

По замыслу авторов, инциденты должны оправдать войну на территории Украины, или привлечь "ПМР" к боевым действиям. Или в качестве территории с определенным мобилизационным резервом, или же как территорию, с которой российские войска могут проводить атаки на украинскую территорию, считают разведчики.

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