Санду напомнила, что Молдова подписала контакт с российским "Газпромом" на тех условиях, которые были возможны.

На пятом месяце полномасштабного военного вторжения России в Украину президент Молдовы Майя Санду заявила о том, что Молдове нужно готовиться к режиму экономии энергоресурсов этой зимой.

Об этом сообщает Newsmaker.

Санду напомнила, что Молдова подписала контакт с российским "Газпромом" на тех условиях, которые были возможны.

"Я не собираюсь продавать часть страны только для того, чтобы у нас пол года был более дешевый газ. Наша страна независима, и мы должны придерживаться этого. Да, тяжело всем. И не в последнюю очередь из-за того, что мы за это время не искали альтернативы, не инвестировали в энергетические проекты - потому что тогда не были в этом заинтересованы", - отметила президент.

Она упрекнула оппозиционные партии за критику невыгодного контракта, заметив, что сами они не подписали долгосрочный договор с "Газпромом", когда были у власти и "служили Москве, а не своим гражданам".

"Нет рыночных условий. Цена не рыночная, а спекулятивная. Создаются такие обстоятельства, чтобы цены на газ становились заоблачными", – сказала Санду.

Война в Украине и ситуация в Молдове:

14 апреля 2022 года власти Молдовы обвинили российскую армию в попытке вербовки молдавских граждан. Заявление прозвучало через несколько дней после того, как британская военная разведка сообщила, что Москва пыталась пополнить свои силы в Украине, вербуя людей в Приднестровье.

22 апреля 2022 года в РФ заявили, что во время "второго этапа" войны российская армия планирует установить полный контроль над Донбассом, который позволит создать сухопутный коридор в Крым, и контроль над югом Украины, который даст "ВС РФ еще один выход в Приднестровье, где отмечают факты притеснения русскоязычного населения".

25 апреля спецслужбы РФ организовали провокацию со взрывами в столице непризнанной "Приднестровской Молдавской Республики".

26 апреля власти Молдовы заявили о том, что не будут блокировать Приднестровье и выступает за мирное урегулирование ситуации. По словам президента Майи Санду, эскалация в Приднестровье вызвана "провоенными" силами внутри региона, заинтересованными в дестабилизации безопасности. "Это делает регион уязвимым и создает риски для Молдовы. Осуждаем любые провокации и попытки вовлечь Молдову в действия, которые могут поставить под угрозу мир в стране", - заявила она.

Вместе с тем никаких переговоров с российским президентом Владимиром Путиным Санду проводить не планирует.

26 апреля 2022 года стало известно о том, что войска Российской Федерации готовятся осуществить ракетный удар по приднестровскому региону и обвинить в этом Украину.

27 апреля 2022 года президент Молдовы Майя Санду признала, что Молдова не имеет боеспособной армии. Глава государства подчеркнула, что Молдова должна приложить все усилия для создания профессиональной и современной армии.

27 июня 2022 года Санду заявила, что пока не видит неизбежных угроз для Украины со стороны Приднестровья, где находятся российские войска.

В тот же день, 27 июня, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что возможная атака со стороны Приднестровья, на территории которого находятся российские военные, будет пощечиной, на которую Украина ответит ударом.

14 июля 2022 года Санду заявила о том, что в случае нападения России, ее стране придется воевать мотыгами против самолетов.

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