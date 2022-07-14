Пророссийские оппозиционные партии Молдовы считают, что поставка армии новых вооружений ухудшит ситуацию в регионе и противоречит принципам нейтралитета.

На пятом месяце полномасштабного военного вторжения России в Украину, Молдова заявила о том, что нуждается в перевооружении армии на случай российской агрессии.

Об этом заявила президент Молдовы Майя Санду в эфире телеканала Moldova 1.

"Если Россия попытается однажды на нас напасть, что мы будем делать – отправлять армию обороняться мотыгами? Мотыгами против самолетов?" – спросила Санду.

В то же время пророссийские оппозиционные партии Молдовы считают, что поставка армии новых вооружений ухудшит ситуацию в регионе и противоречит принципам нейтралитета.

Однако, Санду отметила, что правительство обязано обеспечивать защиту граждан страны, но армия Молдовы сейчас не сможет этого сделать, "если случится такая же трагедия, как в Украине".

Война в Украине и ситуация в Молдове:

14 апреля 2022 года власти Молдовы обвинили российскую армию в попытке вербовки молдавских граждан. Заявление прозвучало через несколько дней после того, как британская военная разведка сообщила, что Москва пыталась пополнить свои силы в Украине, вербуя людей в Приднестровье.

22 апреля 2022 года в РФ заявили, что во время "второго этапа" войны российская армия планирует установить полный контроль над Донбассом, который позволит создать сухопутный коридор в Крым, и контроль над югом Украины, который даст "ВС РФ еще один выход в Приднестровье, где отмечают факты притеснения русскоязычного населения".

25 апреля спецслужбы РФ организовали провокацию со взрывами в столице непризнанной "Приднестровской Молдавской Республики".

26 апреля власти Молдовы заявили о том, что не будут блокировать Приднестровье и выступает за мирное урегулирование ситуации. По словам президента Майи Санду, эскалация в Приднестровье вызвана "провоенными" силами внутри региона, заинтересованными в дестабилизации безопасности. "Это делает регион уязвимым и создает риски для Молдовы. Осуждаем любые провокации и попытки вовлечь Молдову в действия, которые могут поставить под угрозу мир в стране", - заявила она.

Вместе с тем никаких переговоров с российским президентом Владимиром Путиным Санду проводить не планирует.

26 апреля 2022 года стало известно о том, что войска Российской Федерации готовятся осуществить ракетный удар по приднестровскому региону и обвинить в этом Украину.

27 апреля 2022 года президент Молдовы Майя Санду признала, что Молдова не имеет боеспособной армии. Глава государства подчеркнула, что Молдова должна приложить все усилия для создания профессиональной и современной армии.

27 июня 2022 года президент Молдовы Майя Санду заявила, что пока не видит неизбежных угроз для Украины со стороны Приднестровья, где находятся российские войска.

В тот же день, 27 июня, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что возможная атака со стороны Приднестровья, на территории которого находятся российские военные, будет пощечиной, на которую Украина ответит ударом.

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