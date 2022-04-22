Россия во время "второй фазы" войны против Украины планирует полностью оккупировать Донбасс и юг Украины.
Об этом заявил замкомандующего войсками Центрального военного округа Рустам Миннекаев, передает ТАСС.
По его словам, контроль над Донбассом позволит создать сухопутный коридор в оккупированный Крым и "воздействовать на жизненно важные объекты ВСУ".
Контроль над югом Украины даст России еще один выход в Приднестровье (оккупированная РФ часть Молдовы, - УНИАН), где якобы "отмечаются факты притеснения русскоязычного населения".
Напомним, ранее глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров заявил о "следующей фазе спецоперации в Украине". По словам Лаврова, целью полномасштабного вторжения РФ в Украину было "полное освобождение Донецкой и Луганской республик".
В Офисе президента отметили, что заявление российской стороны о второй фазе "спецоперации" в Украине, это то же самое, что слова "возьмем Киев за 72 часа". Украинцам все равно, в какой фазе противостояния уничтожать противников, которые не умеют воевать, добавил Михаил Подоляк.
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