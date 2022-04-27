Глава государства подчеркнула, что Молдова должна приложить все усилия для создания профессиональной и современной армии.

Сегодня суверенитету Молдовы угрожает Россия, которая ежедневно создает новые провокации в Приднестровье. Но эффективно противодействовать рашистам Молдова не сможет: долгое время ее армия не финансировалась, а теперь не может похвастаться боеспособностью.

Как пишет Newsmaker, президент Молдовы Майя Санду признала, что длительное время оборонному сектору никто не уделял должного внимания. Вследствие этого страна осталась без военной защиты.

"Наша армия осталась без оснащения, без военной техники. И сейчас мы остро ощущаем последствия", – добавила она.

Глава государства подчеркнула, что Молдова должна приложить все усилия для создания профессиональной и современной армии.

"Это инвестиция в безопасность и защиту страны", - подчеркнула Санду.

"Сейчас, когда прямо на границе идет война, мы это прекрасно понимаем. Инвестиции в армию необходимы, это важно для государства, инфраструктуры, безопасности. Молдова должна перенять опыт других нейтральных государств по укреплению вооруженных сил", - добавила президент, отметив, что у молдавских военных, участвующих в международных миротворческих миссиях, репутация профессионалов.

В конце выступления президент пообещала, что, будучи главнокомандующим вооруженных сил, она приложит усилия, чтобы модернизировать молдавскую армию и национальную систему обороны.

Ситуация в Приднестровье - что известно

Как сообщал УНИАН, по информации украинской разведки, 25 апреля спецслужбы РФ организовали провокацию со взрывами в столице непризнанной "Приднестровской Молдавской Республики".

Ранее в РФ заявили, что во время "второго этапа" войны российская армия планирует установить полный контроль над Донбассом, который позволит создать сухопутный коридор в Крым, и контроль над югом Украины, который даст "ВС РФ еще один выход в Приднестровье, где отмечают факты притеснения русскоязычного населения".

По данным разведки Министерства обороны Украины, войска Российской Федерации готовятся осуществить ракетный удар по приднестровскому региону и обвинить в этом Украину.

В частности, жители непризнанной "Приднестровской Молдавской Республики" получают СМС, от имени якобы Вооруженных сил и спецслужб Украины. В них содержится предупреждение о "ракетном и артиллерийском ударах по территории "ПМР".

Власти Молдовы заявили, что не будет блокировать Приднестровье и выступает за мирное урегулирование ситуации. По словам президента Майи Санду, эскалация в Приднестровье вызвана "провоенными" силами внутри региона, заинтересованными в дестабилизации безопасности. "Это делает регион уязвимым и создает риски для Молдовы. Осуждаем любые провокации и попытки вовлечь Молдову в действия, которые могут поставить под угрозу мир в стране", - заявила она.

Вместе с тем никаких переговоров с российским президентом Владимиром Путиным Санду проводить не планирует.

Еще в середине апреля власти Молдовы обвинили российскую армию в попытке вербовки молдавских граждан. Заявление прозвучало через несколько дней после того, как британская военная разведка сообщила, что Москва пыталась пополнить свои силы в Украине, вербуя людей в Приднестровье.

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