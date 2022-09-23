Эксперты считают, что это может быть способом для Китая получить пространство для маневрирования, особенно учитывая то, как его молчаливая поддержка России нанесла урон имиджу Пекина.

Настроение последней встречи Владимира Путина с лидером Китая Си Цзиньпином в Узбекистане заметно отличалось от их предыдущей встречи в Пекине за несколько недель до вторжения России в Украину.

Больше не было заявлений об их "безграничной" дружбе, зато Путин признал, что у Пекина есть "вопросы и беспокойства" из-за его вторжения в Украину, говорится в материале CNN.

По словам профессора международных отношений в Университете Жэньминь в Пекине Ши Иньхуна, Си Цзиньпин даже не упомянул о широко объявленном "стратегическом партнерстве" между Пекином и Москвой. Это было "самое рассудительное или самое скромное заявление Си Цзиньпина за последние годы" относительно стратегических отношений с Россией.

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Изменение тона не удивляет, учитывая серию унизительных поражений России на поле боя, которые показали слабость Путина его друзьям и врагам, пишет CNN. Под руководством Си Китай наладил еще более тесные связи с Россией, а ее неудачи пришлись на время, когда Си Цзиньпин через несколько недель будет бороться на съезде партии за свое переизбрание на третий срок. Поэтому одобренный лично им стратегический альянс с Россией может не пойти ему на пользу, учитывая ту слабость, которую продемонстрировал Кремль, а также замедление экономики в самом Китае, в том числе через пандемию коронавируса.

Неизвестно, обсуждал ли Путин свою запланированную мобилизацию и угрозы применения ядерного оружия с Си Цзиньпином во время их последних переговоров, так же как остается открытым вопрос, говорил ли Путин лидеру Китая о своем запланированном вторжение во время их предпоследней встречи в Пекине в феврале.

По мнению некоторых китайских аналитиков, неудачи Путина и эскалация войны дали Китаю возможность отмежеваться от России.

"У Китая нет другого выбора, кроме как держаться подальше от Путина из-за его эскалации войны, его агрессии и аннексии, а также его новых угроз ядерной войны. Китай не хотел, чтобы этот невнимательный друг воевал. Какой может быть его судьба на поле боя, это вообще не дело Китая", — сказал Ши Иньхун.

Но другие эксперты настроены более скептически. По мнению директора Центра исследований России, Европы и Азии в Брюсселе Терезы Фэллон, откровенное признание Путиным опасений Пекина не обязательно свидетельствует о разрыве между двумя дипломатическими союзниками. Вместо этого это может быть способом для Китая получить какое-то дипломатическое пространство для маневрирования, особенно учитывая, как его молчаливая поддержка России нанесла ущерб имиджу Пекина в Европе.

"У меня сложилось впечатление, что Пекин просто хотел немного просветления между Китаем и Россией, но я думаю, что многие не правильно трактовали. Я думаю, что это было больше для европейской аудитории. Для долгосрочных интересов Китая они должны поддерживать Россию", - сказала она.

Брайан Харт, сотрудник проекта China Power в Центре стратегических и международных исследований (CSIS), также не считает, что произошел большой раскол между Россией и Китаем.

"Я считаю это продолжением попыток Китая идти по своей достаточно тонкой линии в отношении России и убедиться, что он продолжает поддерживать Россию настолько, насколько это возможно, не нарушая своих собственных интересов", - сказал Харт.

После объявленной Путиным частичной мобилизации Пекин продолжил идти тонкой линией, подтверждая свою давнюю позицию по диалогу для разрешения конфликта.

Китай продолжает заявлять о поддержке суверенитета и целостности Украины в соответствии с международным правом. Вместе с тем, согласно с недавним заявлением представителя МИД Китая Ван Вэньбиня, Пекин "призывает стороны достичь прекращения огня путем диалога и переговоров и как можно скорее найти решение, которое учитывает законные интересы всех сторон в отношении безопасности".

Также в Китае продолжают возлагать вину на США за "продолжение разжигания конфликта между Россией и Украиной" путем поставок оружия.

Как отмечает CNN, такие заявления согласуются с российским нарративом, который китайские официальные лица и государственные СМИ активно пропагандировали в течение последних месяцев - что якобы США разжигали войну, расширив НАТО вплоть до порога России, загнав Москву в угол.

По словам Брайана Харта из CSIS, основным фактором стратегического сближения между Россией и Китаем является совместное восприятие угроз со стороны Соединенных Штатов.

"Пока эта переменная остается постоянной, пока Пекин продолжает беспокоиться о Соединенных Штатах, я думаю, он будет продолжать укреплять связи с Россией", - сказал Харт.

Отношения России и Китая

Напомним, 4 февраля 2022 года по итогам встречи председателя КНР Си Цзиньпина и российского президента Владимира Путина две страны объявили о глубоком стратегическом партнерстве с целью противодействия глобальному влиянию США.

"Дружба между двумя государствами не имеет границ, нет "запретных" сфер сотрудничества", - заявили они, объявив о планах сотрудничества в ряде областей, включая космос, изменение климата, искусственный интеллект и контроль над интернетом.

Вместе с тем, инвестиции Китая в России в рамках программы "Один пояс, один путь" впервые упали до нуля, что свидетельствует о нежелании Пекина попасть под санкции из-за войны в Украине.

Посол Китая в США Цинь Ган также пытался опровергнуть заявления из февральской совместной декларации Китая и России о "безграничном" партнерстве.

Ранее китайский депутат приехал в РФ. Он стал самым высокопоставленным китайским чиновником, посетившим Россию с начала полномасштабной войны в Украине.

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