Китайская делегация назвала причиной этого свою политику в отношении COVID-19.

Лидер Китая Си Цзиньпин пропустил ужин с участием 11 глав государств, среди которых президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган, во время регионального саммита по вопросам безопасности в Самарканде.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источник в узбекском правительстве.

Си Цзиньпин приехал в Узбекистан на встречу Шанхайской организации сотрудничества. Это его первая заграничная поездка с начала пандемии.

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Однако его не было на групповых фотографиях, опубликованных поздно в четверг, когда лидеры стран, включая президента России Владимира Путина и президента Турции Тайипа Эрдогана, пошли на ужин.

Источник в узбекском правительстве подтвердил отсутствие Си Цзиньпина и сообщил, что китайская делегация назвала причиной этого свою политику в отношении COVID-19.

Напомним, 4 февраля 2022 года по итогам встречи председателя КНР Си Цзиньпина и российского президента Владимира Путина две страны объявили о глубоком стратегическом партнерстве с целью противодействия глобальному влиянию США.

"Дружба между двумя государствами не имеет границ, нет "запретных" сфер сотрудничества", - заявили они, объявив о планах сотрудничества в ряде областей, включая космос, изменение климата, искусственный интеллект и контроль над интернетом.

В то же время инвестиции Китая в России в рамках программы "Один пояс, один путь" впервые упали до нуля, что свидетельствует о нежелании Пекина попасть под санкции из-за войны в Украине.

Посол Китая в США Цинь Ган пытался опровергнуть заявления из февральской совместной декларации Китая и России о "безграничном" партнерстве.

Ранее китайский депутат приехал в РФ. Он стал самым высокопоставленным китайским чиновником, посетившим Россию с начала полномасштабной войны в Украине.