Пекин сместил фокус инвестиций на Саудовскую Аравию.

Инвестиции Китая в России в рамках программы "Один пояс, один путь" впервые упали до нуля, что свидетельствует о нежелании Пекина попасть под санкции из-за войны в Украине.

Как сообщает Financial Times со ссылкой на отчет Green Finance & Development Center Университета Фудань в Шанхае, Пекин не заключал сделок с российскими организациями в рамках программы "Один пояс, один путь" в первой половине 2022 года.

"Один пояс, один путь" - глобальная программа развития инфраструктуры, которая охватывает различные сектора - от портов до железных дорог и центров обработки данных до шахт. Ее считают центральной во внешней политике лидера КНР Си Цзиньпина.

В рамках программы, существующей с 2013 года, осуществляются инвестиции в 70 стран и международных организаций. С момента ее создания Китай вложил в нее 932 миллиарда долларов (561 миллиард долларов на строительные контракты, 371 миллиард долларов на инвестиции).

Крупнейшим бенефициаром в рамках программы в 2021 году был Ирак (10,5 млрд долларов). В 2022 году на первое место вышла Саудовская Аравия (заключены сделки на 5,5 млрд долларов, больше, чем в любой другой стране). В целом объем китайских инвестиций в "ОПОП" за полугодие составил 28,4 млрд долларов, что на 1,2 млрд долларов меньше, чем за тот же период год назад.

Россия была одним из главных бенефициаров китайских расходов на программу. За 2021 год страны подписали сделки на сумму около 2 миллиардов долларов. Первое полугодие 2022 года стало первым шестимесячным периодом, когда инвестиции в рамках программы были прекращены.

Кристоф Недопил Ван, директор Green Finance & Development Center, предполагает, что Китай воздерживается от инвестиций в Россию из-за угрозы попасть под санкции Запада в связи с развязанной россиянами войной против Украины.

Эксперт считает, что это может быть временным явлением, поскольку "определенно сильное взаимодействие" между странами остается. В частности, Китай продолжает закупки российских энергоносителей и объемы поставок выросли.

Китай по-прежнему зависит от поставок из России (потребность в нефти - около 15%, в газе - 8%). Новые энергетические соглашения, расширяющие эти договоренности, были заключены в начале февраля, за несколько дней до того, как российские войска получили приказ вторгнуться в Украину.

Как писал УНИАН, 4 февраля по итогам встречи председателя КНР Си Цзиньпина и российского президента Владимира Путина две страны объявили о глубоком стратегическом партнерстве с целью противодействия глобальному влиянию США.

"Дружба между двумя государствами не имеет границ, нет "запрещенных" сфер сотрудничества", - заявили они, объявив о планах сотрудничества в целом ряде областей, включая космос, изменение климата, искусственный интеллект и контроль над интернетом.

Накануне посол Китая в США Цинь Ган попытался опровергнуть заявления из февральской совместной декларации Китая и России о "безграничном" партнерстве.

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