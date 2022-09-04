Он станет самым высокопоставленным китайским чиновником, посетившим Россию с начала полномасштабной войны в Украине.

Главный законодатель Китая Ли Чжаньшу едет в Россию.

Об этом сообщило в воскресенье официальное информационное агентство "Синьхуа".

Китайский депутат Ли Чжаньшу собирается посетить седьмой Восточный экономический форум во Владивостоке на этой неделе.

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В настоящие дни Россию посещает не так много высокопоставленных иностранных деятелей.

В течение полугода от активных визитов воздерживался и Китай. Ли Чжаньшу станет самым высокопоставленным китайским чиновником, посетившим РФ с начала полномасштабной войны в Украине.

Как писал УНИАН, 4 февраля по итогам встречи председателя КНР Си Цзиньпина и российского президента Владимира Путина две страны объявили о глубоком стратегическом партнерстве с целью противодействия глобальному влиянию США.

"Дружба между двумя государствами не имеет границ, нет "запрещенных" сфер сотрудничества", - заявили они, объявив о планах сотрудничества в целом ряде областей, включая космос, изменение климата, искусственный интеллект и контроль над интернетом.

В то же время инвестиции Китая в России в рамках программы "Один пояс, один путь" впервые упали до нуля, что свидетельствует о нежелании Пекина попасть под санкции из-за войны в Украине.

Посол Китая в США Цинь Ган пытался опровергнуть заявления из февральской совместной декларации Китая и России о "безграничном" партнерстве.

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