Посол Китая в США отказался называть войну России против Украины вторжением, вместо этого назвав ее "кризисом".

Посол Китая в США Цинь Ган попытался опровергнуть заявления из февральской совместной декларации Китая и России о "безграничном" партнерстве.

Об этом сообщает издание Politico.

Посол предположил, что на фоне нападения Москвы на Украину произошло "непонимание" китайско-российских отношений.

Выступая на Форуме безопасности Института Аспена, посол Цинь Ган вспомнил о февральском заявлении, в котором две страны выступили против расширения НАТО и заявили, что "нет запрещенных сфер сотрудничества".

"Китайско-российские отношения понимают неправильно. Китайско-российские отношения - это не союз", - сказал он.

Цинь Ган сказал, что Китай не заинтересован в "конфронтации", добавив, что и Россия, и Китай разделяют общее неприятие "менталитета холодной войны".

Посол отказался называть войну России против Украины вторжением, вместо этого назвав ее "кризисом".

Как писал УНИАН, 4 февраля по итогам встречи председателя КНР Си Цзиньпина и российского президента Владимира Путина две страны объявили о глубоком стратегическом партнерстве с целью противодействия глобальному влиянию США.

"Дружба между двумя государствами не имеет границ, нет "запрещенных" сфер сотрудничества", - заявили они, объявив о планах сотрудничества в целом ряде областей, включая космос, изменение климата, искусственный интеллект и контроль над интернетом.

Ранее в этом месяце госсекретарь Энтони Блинкен сказал министру иностранных дел Китая Ван И, что поддержка его страной России осложняет отношения Китая с Соединенными Штатами.

Вас также могут заинтересовать новости: